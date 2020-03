Koronavírus: újabb 3 fertőzöttet diagnosztizáltak itthon

A Szent László Kórházban már napok óta járványügyi zárlat alatt álló újabb 3 iráni SE hallgatónál diagnosztizáltak új koronavírus-fertőzést (COVID-19).

Mindhárman az elsőként diagnosztizált iráni fiatal új koronavírus pozitív betegekhez kapcsolódó járványügyi kontaktus kutatás során kerültek a népegészségügyi hatóság látókörébe - tették közzé a Koronavirus.gov.hu oldalon.

Az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrendnek megfelelően az ő esetükben is haladéktalanul megkezdődik a járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás. A népegészségügyi hatóság kikérdezi őket is, ahogy minden egyes fertőzöttet, hogy az elmúlt két hétben - a kórházba bekerülésük idejét is figyelembe véve - hol és kikkel álltak szoros kapcsolatban.

Velük együtt hazánkban eddig 12 új koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 8 iráni, 1 brit, és 3 magyar állampolgár (egy 70 éves beteg férfi és a felesége, továbbá a brit állampolgárságú beteg magyar felesége).

Címlapkép: Getty Images