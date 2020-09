Koronavírus-megrázkódtatásairól vallott Sebestyén Balázs: Szorongunk, nem alszunk

Sebestyén Balázs a reggeli rádióműsorában fejtette ki, mit gondol a kialakult helyzetről. Elmondása szerint ő is, és családja is szorong az új koronavírus miatt.

Sebestyén Balázs reggeli műsorában fejtette ki, hogy ebben az időszakban türelmesebbnek kell lenni, bár ugyanakkor következetesnek is - írta a 24.hu.

Nekünk is elképesztően megterhelő. Szorongunk, nem alszunk, állandóan ott a háttérzaj, a korona. Most időt kell hagyni, ha a gyerek most nem úgy oldja meg a matekot. Ha ez nem a felvételi éve, akkor egyszerűen azt tudod csinálni, hogy valami pici időt hagysz neki. De a szigort nem lehet elengedni

- elmélkedett a koronavírus második hulláma közepette Balázs.

Címlapkép: Getty Images