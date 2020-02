Koronavírus: meccsek maradnak el a vesztegzár miatt, lefújták a velencei karnevált

A koronavírus-járvány miatt három vasárnapi mérkőzés elmarad az olasz labdarúgó-bajnokságban. A soproni kosárcsapat sem biztos, hogy játszik az Euroligában.

Giuseppe Conte miniszterelnök szombat éjszaka bejelentette, hogy az észak-olaszországi Lombardia és Veneto térségében lezárják az új koronavírus gócpontjait, és az ott élők a következő két hétben nem hagyhatják el a területet, valamint senki nem léphet be oda. A további intézkedések között szerepel a sportesemények elhalasztása is.

A rendelet miatt nem tudják megrendezni vasárnap a 15 órára kiírt Atalanta-Sassuolo és Verona-Cagliari, továbbá a 20.45-kor esedékes Internazionale-Sampdoria mérkőzéseket a Serie A-ban.

Lombardiában vasárnap már 89 fertőzöttről tudtak, és országosan száz fölé emelkedett a koronavírusos esetek száma. Eddig a járvány két áldozatot követelt Olaszországban.

A koronavírus-járvány miatt bizonytalanná vált a Sopron Basket női kosárlabdacsapatának a szerdai Euroliga-mérkőzése Olaszországban. A klub vasárnapi tájékoztatása szerint Schio városa közvetlenül a fertőzésveszély miatt lezárt észak-olaszországi Lombardia és Veneto tartományok szomszédságában helyezkedik el. Itt kellene pályára lépnie Gáspár Dávid vezetőedző együttesének szerdán 20.30 órakor a sorozat alapszakaszának zárófordulójában.

A kialakult vészhelyzet miatt arra kérjük szurkolóinkat, hogy semmilyen körülmények között ne induljanak útnak

- kérte Török Zoltán ügyvezető.

Folyamatosan nyomon követjük az észak-olaszországi helyzet alakulását, és felvesszük a kapcsolatot a FIBA illetékeseivel is. Az egyeztetések és a rendelkezésünkre álló információk alapos feltérképezését követően, hétfő délután fogunk végleges döntést hozni a mérkőzés kapcsán, de addig is nyomatékosítva kérünk mindenkit, hogy ne utazzon el Olaszországba

- tette hozzá.

Lefújták a velencei karnevált

A koronavírus-járvány olaszországi terjedése miatt megszakítják a velencei karnevált, ami eredetileg keddig tartott volna - jelentette be vasárnap Luca Zaia, az északkelet-olaszországi Veneto tartomány kormányzója.

Drasztikus eszközökhöz kell folyamodnunk

- hangsúlyozta újságíróknak Zaia. Arra a kérdésre, hogy ez a karneváli események lemondását is jelenti-e, a kormányzó azt válaszolta, hogy a bejelentésre váró rendkívüli intézkedések ezt is tartalmazzák, "és még több mást is". Közben Venetóban 17-ről 25-re nőtt az új koronavírus fertőzöttjeinek száma, beleértve azt a két idős embert is, aki Velencében került kórházba.

Címlapkép: Getty Images