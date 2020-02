Koronavírus: ma jönnek a hazahozott magyarok teszteredményei

Egyelőre tünetmentesek a Kínából hazatért magyarok, a további vizsgálatok eredménye ma várható. Ugyanakkor ettől függetlenül 14 napig karanténban kell maradniük. Közben a kormányzat elindította a koronavírus-forródrótot, ahol a lakosok tájékozódhatnak a betegségről. A rettegett betegség tovább fertőz Kínában, és a németeknél is találtak újabb fertőzötteket. Hírösszefoglaló.

Orvosi vizsgálatok alapján teljesen egészségesnek tűnnek a koronavírus-járvány sújtotta Vuhanból vasárnap hazahozott magyarok - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa az M1-nek nyilatkozva. Elmondta: a hét magyaron azonnali vizsgálatokat végeztek, de egyelőre semmilyen fertőző betegségre utaló panaszuk nincs. A főorvos hozzátette, hogy még további vizsgálatokat végeznek a hazahozott magyarokon, ezek eredménye hétfőn várható.

Mivel a betegség maximális lappangási ideje két hét, 14 napra karanténba kell helyezni a Vuhanból hazatérőket. Ezalatt nem látogathatják őket, az orvosok is csak védőfelszerelésben mehetnek be hozzájuk. Tárgyakat be lehet nekik adni, de ők semmit sem adhatnak ki a karanténból - ismertette a főorvos. Az M1 Híradójában azt is elmondták: a magyarok utastársainak gyorstesztje is negatív lett. A hét magyar, akik úgy döntöttek, hogy szeretnének hazatérni a lezárt kínai tartományból, francia segítséggel hagyták el Vuhant. Vasárnap délután érkeztek Franciaországba, onnan a Magyar Honvédség hozta őket Budapestre.

Forródrótot indított a Nemzeti Népegészségügyi Központ

Ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolására, a lakossági információs vonalak hétfő reggel 8 órától elérhetőek. Az NNK hétfői közleményében azt írta, hogy a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról.

A szolgáltatás célja a szakszerű, hatékony, időbeni reagálás biztosítása és elősegítése a megelőzés érdekében - tették hozzá. A központ arra kéri a lakosságot, hogy csak akkor hívják a zöldszámokat, ha az NNK weboldalain nem kaptak megfelelő választ kérdéseikre. A koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők a www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus és a www.egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok honlapon.

Rengeteg új fertőzött



A leginkább továbbra is a járvány gócpontjának számító, közép-kínai Hupej tartományt sújtja az új koronavírus terjedése, a kór ezen a területen szedi halálos áldozatainak túlnyomó többségét - derül ki a kínai Egészségügyi Bizottság hétfőn közölt adataiból.

Hupejben vasárnap éjfélig a fertőzöttek száma 11 177-re nőtt, míg a vasárnap történt 56 halálesettel a betegség halálos áldozatainak száma a tartományban 350-re emelkedett. A betegségben elhunytak száma ezzel meghaladta a 2002 és 2003 között tomboló, az új koronavírussal (nCoV-2019) azonos családba tartozó SARS (súlyos akut légzőszervi szindróma) járvány Kína szárazföldi részén szedett halálos áldozatainak számát, amely 349 volt.

Az országos adatot vizsgálva pedig még nagyobb eltérés fedezhető fel: Kína szárazföldi részén vasárnap éjfélig az összes fertőzött száma 17 205-re emelkedett, míg a halálos áldozatoké 361-re. Ez azt jelenti, hogy az 58,5 millió lakosú Hupej tartományon kívül Kína többi régiójában és nagyvárosában eddig 6028 ember fertőződött meg, közülük pedig 11 azoknak a száma, akik a betegség következtében elhunytak - a legutóbbi haláleset a délnyugat-kínai Csungking városában történt vasárnap.

A gyógyultak számát tekintve is az rajzolódik ki, hogy Hupejen kívül a kórházak eredményesebbek a betegség kezelésében, mert míg Hupejben a 11 177 fertőzöttből eddig 295-nek sikerült legyűrnie a kórt, az ország többi részében 6028 betegből 180 gyógyult meg.

Már hét beteg van Németországban

Tovább emelkedett és péntek estére elérte a hetet az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma Németországban. Az esetek továbbra is Bajorország tartományra korlátozódnak, és összefüggésben állnak az első fertőzéssel, amely a Webasto nevű autóipari beszállító cég egy továbbképzésén történt január 21-én a társaság központjában, a München melletti Stockdorfban. Hat fertőzött a Webasto munkatársa, a hetedik az egyik fertőzött dolgozó gyermeke. Állapotuk stabil.

A Webasto továbbképzésén egy kínai alkalmazottról terjedt át a vírus egy helyi munkatársa. A sanghaji nő a németországi útja előtt meglátogatta szüleit a járvány gócpontjában, Vuhan térségében. A továbbképzés idején tünetmentes volt. Szervezetében hazatérése után, január 26-án mutatták ki a vírust. Ez volt az első olyan eset, amikor a vírus Kínán kívül terjedt emberről emberre.

Elindult a német légierő (Lutfwaffe) egy személyszállító gépe a Vuhanból a járvány miatt hazatérni szándékozó több mint száz német állampolgárért. A gép a tervek szerint szombaton ér vissza velük, Frankfurtban landol. Az utasokat helyben megvizsgálják, majd két hétre - a koronavírus lehető leghosszabb lappangási idejére - karanténban helyezik el őket egy légi támaszponton Rajna-vidék-Pfalz tartományban.

