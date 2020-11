Koronavírus-járvány: 5203 új fertőzöttet azonosítottak és 91 ember elhunyt

5203 új fertőzöttet azonosítottak és 91 ember elhunyt, több mint 34 ezren pedig már meggyógyultak.

5203 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 152 659 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 91 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 3281 főre emelkedett, 34 185-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 115 193 fő - írja a hivatalos tájékoztató oldal.



Forrás: koronavirus.gov.hu Forrás: koronavirus.gov.hu

Az aktív fertőzöttek 23%-a, az elhunytak 26 %-a, a gyógyultak 26%-a budapesti. 7477 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 576-an vannak lélegeztetőgépen. Az Operatív Törzs jelenleg 275 óvodában (9%) és 41 általános iskolában (1,6%) rendelt el rendkívüli szünetet, 276 általános iskolai osztályban (11 %) és 20 általános iskolában (0,8%) digitális tanrendet.

Az elmúlt napokban egyébként több anomália is volt az adatközléssel. A 24.hu arról ír: nem egyértelmű, hogyan kezelik a tesztelt emberek számadatát, amely ma 27292-vel nagyobb a tegnapinál. Azaz csak azokat számolják-e bele, akinél már az eredmény is megvan. Ez azért fontos, mert így képzelhető el, hogy a napi észlelt esetszám ennél magasabb, a szűrésnek ugyanis több napos az átfutási ideje. Emellett több megyében is furcsán ingadoztak az értékek a közelmúltban, amellyel kapcsolatban többször kiderült, hogy tévedés történt az adatok közlésekor.

