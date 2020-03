Koronavírus itthon: Debrecen fertőtlenít, miközben alábbhagyott a vásárlási láz

Tovább terjed a koronavírus Magyarországon, a debreceni megjelenés után a városvezetés komoly intézkedéseket tett, hogy megóvja a helyi lakosok egészségét. Közben úgy néz ki, csillapodik a vásárlási láz, elvileg már csak tisztító- és fertőtlenítőszerekből van hiány a boltokban.

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, diagnosztizálták a 4. számú koronavírus-fertőzöttet, aki a már ugyancsak fertőzéssel diagnosztizált egyik iráni diák iráni barátnője. Ő is a Szent László Kórházban van - adta hírül nem sokkal péntek éjfél előtt a koronavirus.gov.hu.

Itthon magas fokú a készültség, a vírus terjedése miatt Erzsébetváros vezetése összehangolt és szigorú higiéniai intézkedéseket kért a bulinegyed vendéglátóhelyeitől is, igaz, az utóbbi napokban egyre nehezebb a fertőtlenítőszerek beszerzése - nyilatkozta Molnár Bence, a bulinegyedben található Szimpla romkocsma marketingvezetője.

Ahogy arról beszámoltunk, egy Milánóban dolgozó debreceni férfi koronavírus tesztje is pozitív lett. A férfi rendszeresen ingázik az olasz nagyváros és Debrecen között. A helyi lakosok egészségének megóvása érdekében óvintézkedéseket foganatosított a városvezetés:

A koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos helyzetet és a hazai megjelenést értékelve úgy döntöttünk, hogy újabb intézkedéseket vezetünk be Debrecenben. Arra kértem a DKV Zrt. vezetését, hogy intézkedjenek valamennyi közösségi közlekedési eszköz - autóbuszok, trolik, villamosok - esetében a naponta történő fertőtlenítés elvégzéséről. Mindemellett kérem a város polgárait továbbra is kövessék az illetékes hatóságok utasításait és javaslatait!

- közölte a Papp László, Debrecen polgármestere a Facebook oldalán.

"Mit tegyen, ha koronavírus-fertőzöttnek érzi magát?" címmel tettek fel videót a kormány Facebook-oldalára csütörtök este. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője magyarázza el a teendőket. Első és legfontosabb, amit tudni kell: ahhoz, hogy egyáltalán felvessék a koronavírus-fertőzés gyanúját, néhány feltételnek teljesülnie kell. Kérdés, hogy az ember járt-e olyan térségben, amely veszélyeztett területnek számít. Esetleg volt-e szoros kontaktusban valakivel, aki fertőzött, akiről tudja, hogy koronavírus-fertőzése van. Ha valamelyikre igen a válasz, és tünetei is vannak, a legfontosabb, hogy ne menjen közösségbe, orvosi rendelőbe se, hanem telefonon vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, aki gondoskodik további ellátásáról. A három legfontosabb tünet: száraz köhögés, 38 fok feletti láz, nehéz légzés. Ugyanakkor megjegyezte, hogy e tünetek influenzát, náthát is jelezhetnek. Ha igazolódna a koronavírus, akkor is fontos a nyugalom, ugyanis - mint felhívta a figyelmet - a betegek körülbelül 80 százaléka különösebb probléma nélkül, magától meggyógyul. A tapasztalatok szerint a legsúlyosabb szövődmények idősebb, illetve gyenge immunrendszerű betegeknél jelentkeznek: rájuk fokozottan kell vigyázni. További hiteles információk elérhetők a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os zöld számokon, továbbá az nnk.gov.hu és a koronavirus.gov.hu oldalakon - olvasható a kormány Facebook oldalán.

Vége a rohamnak?

Mivel a lakosság már korábban felkészülhetett, nem okozott különösebb sokkhatást a kereskedelemben a koronavírus magyarországi megjelenésének bejelentése - jelezte a Magyar Nemzetnek az Országos Kereskedelmi Szövetség: csütörtökön már messze nem volt olyan kiugróan erős az áruházak látogatottsága, mint a múlt hét utolsó napjaiban. A piaci szereplők még mindig inkább csak helyenként érzékeltek nagyobb keresletet bizonyos árucikkek iránt, ám ennek üteme nem haladta meg a korábbit.

A bejelentést követően inkább a tisztító- és fertőtlenítőszerek, a nagyobb kiszerelésű és a praktikus csomagolású higiénés termékek fogytak jobban a boltokban. Ezekből még előfordulhat hiány, míg a tartós élelmiszereket, alapanyagokat már kisebb lendülettel keresték a vásárlók.

Szlovéniában is terjed a kór

Közben egy nap alatt leforgása alatt hatra emelkedett Szlovéniában a fertőzöttek száma: az első beteg két útitársa, egy pár, valamint egy fiatal férfi esetében is megerősítették a fertőzöttséget - közölte a helyi média pénteken.

A Tőzsde is megérzi

Jelentős zuhanással indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a negatív nemzetközi hangulat hatására - közölte Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője. a nemzetközi hangulat ismét negatívba fordult, miután az Egyesült Államokban és Németországban is jelentően gyorsul a koronavírus terjedése. A volatilitás továbbra is rendkívül magas maradhat, napon belül akár többször is irányt válthatnak az árfolyamok - írta a szakértő.

