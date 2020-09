Koronavírus: itt a régiós lista; különösen nagy veszélyben van, aki itt él

Magyarországon brutálisan felülreprezentáltak az egy millió lakosra jutó szívkoszorúér-betegségek okozta halálesetek. Az egész EU-t figyelembe véve a legrosszabbul álló 10 régió közül 4 magyar, de legrosszabb 20 között már az összes magyar vidék szerepelteti magát. Mindez azt is jelenti, hogy EU-s szinten 1-2 ország mellett a magyar lakosság, főleg a 65 év felettiek szinte országszerte, krónikus betegségük révén különösen veszélyeztetettek az új koronavírussal szemben.

A legfrissebb elérhető összehasonlító adatok szerint az EU-ban 2016-ban 4 527 500 ember halt meg, ebből nem kevesebb mint 542 700 halálesetért volt felelős valamilyen szívkoszorúér-betegség, beleértve a szívrohamot is. Fontos, hogy az ilyen betegségben elhunytak majd 90 százaléka 65 év feletti egyén volt. Ez azért nagyon lényeges adat, mert a koronavírus természeténél fogva sokkal veszélyesebb a krónikus betegségekben szenvedőkre, ahogy az idősekre is.

Ez pedig kiemelkedő rizikófaktornak számít, főleg egy olyan országban, mint Magyarország, ahol igencsak felülreprezentált a szívkoszorúér-betegségben elhunytak aránya. És hogy mennyire? A legfrissebb elérhető európai adatok alapján

1 millió lakosra Magyarországon jut a második legtöbb szívkoszorúér-betegség okozta haláleset az EU-ban.

Számszerűen 3 812, amit csupán egyetlen ország tud túlszárnyalni, Litvánia, hiszen ott 1 millió lakosra 5 362 halálesetet okoz valamilyen szívkoszorúér-betegség. A harmadik helyen egyébként Szlováki végzett 3 753 halálesettel. Érdekesség, hogy a régiónkból Horvátország és Románia is befért a top 10-be, előbbi 3 010, utóbbi 2 961-el.

Tragédia a magyar vidéken

A helyzet, ha lehet még tragikusabb akkor, ha megnézzük, az EU egyes régióiban mennyi halálért felelősek szívkoszorúér-betegségek. Az unió több száz régiója közül mindössze 16 olyan található, ahol 1 millió lakosra vetítve több mint 3 500 szívkoszorúér-betegség okozta haláleset jutott 2017-ben. Ebbe a 16-ba

pedig nem kevesebb, mint 6 magyar régió is befért.

A haláleset-ráta szerint csökkenő sorrendben: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Pest, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl. Észak-Magyarországon egészen elképesztő módon az EU-t figyelembe véve, a második legtöbb ember haláláért felelős 1 millió lakosra vetítve valamilyen szívkoszorúér-betegség. Egészen pontosan 4 597 ilyen haláleset jutott 1 millió lakosra 2017-ben.

Csak összehasonlításképpen, hogy mennyire nagyok is a magyar számok, Franciaország egyes régióiban mindössze 200-400 szívkoszorúér-betegség okozta haláleset jut 1 millió lakosra, de ugyanígy Spanyolország egyes régióiban is van, ahol ez a ráta 500 alatt marad. Az arányokat tekintve mindez azt jelenti,

hogy Észak-Magyarországon 1 millió lakosra vetítve 9,6-szor annyi szívkoszorúér-betegség okozta haláleset jutott, mint például a Spanyol Cantabari régióban (ahol a legkevesebb egyébként).

Érdekes azt is megjegyezni, hogy az EU-átlag még 2016-os adatok alapján 1 195 haláleset/1 millió lakos volt. Ennél a magyar régiók 3-4-szer rosszabbul szerepeltek. Ezen felül érdemes azt is megemlíteni, hogy az EU összes államában több férfi, mint nő hal meg valamilyen szívkoszorúér-betegség következtében. De Magyarország a nemek közötti különbségeket illetően is kiemelkedik az unióban, 1 millió lakosra vetítve ugyanis

hazánkban 1 631-el több férfi hal meg e betegségek következményeként, mint nő.

Ez az egész EU-t tekintve a harmadik legnagyobb nembeli különbség Lettország és Litvániát követően.

Nem szabad fél vállról venni

A koronavirus.gov.hu tájékoztatás szerint az új koronavírus okozta megbetegedéskor "azoknál a betegeknél alakul ki gyakrabban súlyos, akár életveszélyes állapot, akik valamilyen krónikus alapbetegségben (magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegség, cukorbetegség, májbetegség, légzőszervi betegség, daganatos betegség) szenvednek."

Ahogy azt a felsorolásból is látjuk, Magyarországon rengeteg régió lakosait érinti kedvezőtlenül az új járvány, potenciálisan az egész ország területén rengeteg olyan, jobbára 65 év feletti ember él, aki küzd valamilyen szívkoszorúér-betegséggel.

Címlapkép: Getty Images