Koronavírus ide vagy oda: így hozd ki magadból a legtöbbet a válság kellős közepén is

Az alkalmazkodóképesség a leghasznosabb tulajdonságunk, ami segít a jelenkor és a jövő kihívásait leküzdeni. A koronavírus nyomán kialakult folyton változó élethelyzet egy éles gyakorlópálya, ahol az ellenálló képességünket fejleszthetjük elképesztő hatékonysággal. Rajtunk múlik, hogy élünk-e vele és előnyünkre fordítjuk, vagy csak elszenvedjük. Egy szakértő most segít abban, hogyan hozzuk ki magunkból és a vállalkozásunkból a legtöbbet ebben a helyzetben.

A biztos rossz és a bizonytalan jó dilemmájával nap mint nap találkozunk, még ha nem is tudatosítjuk magunkban. Nagyon könnyű beleragadni olyan élethelyzetekbe és mintákba, amik nem visznek előre és semmilyen jó nem származik belőlük hosszútávon. Valamilyen személyes blokk miatt, lustaságból vagy az ismeretlentől való félelmünkben mégsem változtatunk. A változáshoz való viszonyunkon múlik, hogy tudunk-e fejlődni a magánéletünkben vagy sikerre visszük-e vállalkozásunkat. Ez a viszony pedig javítható és fejleszthető - írja közleményében Dr. Demeter Anna orvos, önismereti tréner.

Koronavírus, az éles gyakorlópálya

A változásokra adott reakciónk az alkalmazkodóképességünktől függ, hogy mennyire gyorsan tudunk előnyös pozíciót kialakítani magunknak egy új helyzetben. Normális esetben ennek a képességnek a fejlesztéséhez nagyon komoly elhatározás kell, hogy merjünk meghozni az ismeretlenbe vezető döntéseket. A normális helyzettől azonban az elmúlt hónapokban jó messzire kerültünk, nem is beszélve az elkövetkező hónapokról. Az egész világ ki lett mozdítva a megszokott keretei közül, szó szerint naponta kell alkalmazkodnunk gyökeresen eltérő viszonyokhoz. Ha eddig esetleg nem volt időnk, vagy kellő elhatározásunk a változásra, most nincs apelláta, a motiválást megoldja nekünk a koronavírus.

Ez első pillantásra nagyon ijesztő és idegőrlő lehet, de ha képesek vagyünk felülkerekedni a kezdeti pánikon és felvenni a kesztyűt, akkor egy életre szóló hasznos tudással lehetünk gazdagabbak. Ha hozzászokunk a folyamatos újratervezéshez, akkor egyre könnyebben vesszük majd az akadályokat, egyre kevésbe leszünk kiszolgáltatva a körülményeinknek. Ez egy éles gyakorlópálya, amin mi döntjük el, hogy végigmegyünk-e és fejlődünk, vagy a partvonalról szorongunk és reméljük, hogy valahogy túl leszünk rajta.

Ha a fejlődést választjuk, akkor első körben "csak" a felszínen maradunk, amikor viszont konszolidálódik a helyzet és elmúlik a veszély, akkor a megszerzett tudással óriási előnyre tehetünk szert. Használjuk tehát ki ezt az időszakot, kezdjünk el máshogy tekinteni az életünkre, a vállalkozásunkra! Ami nem könnyű, de vannak bevált módszerek

- mondja Dr. Demeter Anna.

Egy lépést hátra, úgy előre

Új alapokra helyezni a vállalkozásunkat akkor sem könnyű feladat, ha egy olyan ellentmondást nem tűrő külső motiváló erőt kapunk, mint a koronavírus nyomán kialakult új szituáció. A megszokott napi rutinból nehezen jönnek az olyan out of the box ötletek, amikre ilyenkor szükségünk van. Ha valódi változást szeretnénk elérni első körben el kell távolodnunk a hétköznapi gondoktól, más szemszögből kell megvizsgáljuk a megoldandó problémáinkat. Érdemes továbbá nem egyedül nekiállni ennek a folyamatnak, hanem olyan támogató közeget keresni, ahol eleve megismerhetünk más nézőpontokat - írja.

