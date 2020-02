Koronavírus: három magyar is vesztegel a karanténhajón

Három magyarról tud a Külgazdasági és Külügyminisztérium, aki a Japán mellett karanténba helyezett tengerjáró hajón dolgozik, ők nincsenek a fertőzöttek között - mondta a tárca tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a Facebookon szerdán közzétett videóban.

Menczer Tamás kifejtette: az ottani követség mindent megtesz azért, hogy telefonon kapcsolatba lépjen velük. Emellett tudnak egy magyarról, akit a Fülöp-szigeteken vizsgálnak, ő korábban lázas volt, de már nem az, és jól van. Hozzátette: még várnak a koronavírus-teszt elvégésére. Az államtitkár arról is beszélt, hogy tudnak egy lázas magyarról, akit Vietnámban vizsgálnak. Minden magyar számíthat a KKM és a külképviseletek segítségére - hangsúlyozta az államtitkár.

Közben mérséklődik a halálozási arány

Enyhén mérséklődött az új típusú koronavírus okozta megbetegedés halálozási aránya a járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományban - számolt be szerdán a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Az egy nappal korábbi 3,1 százalékos arány a kedd éjfélig jelentett legújabb esetek tükrében 2,87 százalékra enyhült. A kór továbbra is a tartomány székhelyén, Vuhanban követeli a legtöbb életet, a városban a halálozási arány jelenleg 4,3 százalék, de még ez is javulást jelent az előző nap közölt, 4,9 százalékos rátához képest.

A koronavírus okozta fertőzés következtében kedden 65 ember halt meg Kína szárazföldi részén, minden beteg Hupej tartományban hunyt el. Egy további haláleset Hongkongban történt. A járvány miatti halálozások száma ezzel világszerte 492-re nőtt, a halálesetek több mint 97 százaléka továbbra is Hupejre korlátozódik, és azon belül is 73 százalékot haladja meg a Vuhanban elhunytak száma. A kedden országszerte diagnosztizált közel négyezer esetnek mintegy felét jelentették Vuhanból.

Kedd éjfélig a Kínában diagnosztizált fertőzöttek száma 24 ezer fölé emelkedett, közülük eddig 892 páciens távozhatott gyógyultan a kórházból. A gyógyultak száma immár február elseje óta egyre markánsabban felülmúlja a halálos áldozatok számát.

A bizottság keddi sajtótájékoztatóján azt jelezte előre, hogy az elkövetkezendőkben a betegség halálozási aránya javulni fog, hiszen számos intézkedéssel igyekeztek támogatni a járvány frontvonalában elcsigázott küzdelmet folytató orvosokat és ápolókat, akiknek a munkáját ráadásul a szükséges orvosi felszerelések hiánya is hátráltatta.

A vuhani kórházak tehermentesítése érdekében két újabb kórházat építettek fel rohamtempóban a városban, amelyek összesen 2600 páciens ellátására alkalmasak. A kórházak közül az első hétfőn kezdte meg a működését, a második pedig csütörtöktől fogadja majd a betegeket.

Vuhanban emellett hétfőn három meglévő épületet átalakítottak kórházzá.

Mélypont

Három hónapos mélypontra esett vissza a kínai szolgáltatószektor növekedése januárban a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató közös felmérésének szerdán közzétett adatai szerint, ami ellentmond a kínai statisztikai hivatal múlt héten kiadott számításainak. A gazdaság több mint felét kitevő szolgáltatóipar beszerzésimenedszer-indexe (BMI) a decemberi 52,5 pontról 51,8 pontra csúszott vissza az év első hónapjában, miközben elemzők 52,6 pontos eredményt, vagyis a növekedés ütemének gyorsulását jósolták.

Tokió 2020: aggódnak a szervezők

"Komolyan aggódom amiatt, hogy a fertőző betegség terjedése negatívan befolyásolhatja a játékokat" - mondta szerdán a szervezők vezetője, Muto Tosiro azon a japán fővárosban tartott megbeszélésen, amelyen a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság vezetőivel találkozott. Abe Sindzó japán miniszterelnök hétfőn közölte: a kormány szoros együttműködésben az illetékes szervezetekkel mindent elkövet azért, hogy a koronavírus-járvány ne veszélyeztesse a nyári eseményeket. Kavabucsi Szaburo, a 11 ezer sportolónak otthont adó olimpiai falu polgármestere ugyancsak aggodalmát fejezte ki:

"Nagyon remélem, hogy a járvány valahogy lecseng, és zökkenőmentesen le tudjuk bonyolítani mindkét sporteseményt" - mondta. A házigazdák és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ismételten hangsúlyozta, nincs olyan terv, amely a játékok törlésére vonatkozna.

Nagyot emelkedett az olajár a vírus ellenszerének a hírére

A kínai Changjiang napilap keddi beszámolója szerint a Csöcsiang Egyetem kutatói előállítottak két olyan szert is, amely hatékony a vírus ellen. A vírus terjedésének megállítására Kína közlekedési korlátozásokat rendelt el, ami az alacsonyabb üzemanyag igény miatt több finomítónál is a termelés csökkentéséhez vezetett. Szakértői becslések szerint a járvány 0,5 százalékkal is csökkentheti a globális olajkeresletet idén.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a nagy olajtermelők, közöttük Oroszország (OPEC+ néven ismert) együttműködése kedden a járvány olajpiaci következményeiről egyeztetett Bécsben. Az OPEC+ értesülések szerint kész napi 500 ezer hordóval növelni érvényben lévő önkéntes termelés korlátozását.

