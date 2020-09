Koronavírus-gyanú a magyar zenészlegenda stábjában: minden koncertet lemondtak

Kontaktszemély lett a Kiscsillag egyik stábtagja, ezért Lovasi András zenekara minden koncertjét lemondta.

Lovasi András zenekarának egyik stábtagja együtt dolgozott valakivel, akinek később pozitív eredményt produkált a koronavírustesztje. A Kiscsillag csapata ezért úgy döntött, hogy a soron következő fellépéseit lemondja - jelentette be a Facebookon a zenekar.

Ha közvetetten is, de a járvány minket is elért: stábunk egyik tagja együtt dolgozott olyannal, aki később pozitív eredményt produkált koronavírus-tesztelésen. Mindannyian jól vagyunk, de hogy hordozóvá se váljunk, a héten nem találkozhatunk Veletek, ezért a berettyóújfalui és a szekszárdi koncertek elmaradnak. Vigyázzatok magatokra, mi is azt tesszük, puszi!"

- áll a Facebookon közzétett közleményben, amit Lovasi András is megosztott, hozzátéve: az említett okok miatt a szeptember 19-ei, keceli szóló koncertje is elmarad.

