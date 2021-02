Koronavírus: elég kevés magyar pedagógus oltatná be magát

Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján kiderült, hogy a tanároknak mindössze 26 százaléka regisztrált oltásra, 24 esetben mutatták ki eddig a brit szuperfertőzőnek mondott vírusvariánst és hogy a fővárosban hamarosan megkezdődik az oltás a orosz vakcinával. A bizonság kedvéért olyanokat oltanak majd a Szputnyik V-vel, akiknek nincs krónikus alapbetegségük.

Maruzsa Zoltán Emmi-államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján közölte, hogy a középfokú oktatási intézményekben 9. évfolyamtól továbbra is tantermen kívüli oktatás zajlik. Szerinte a védekezés sikeres, mert kevés intézményben van rendkívüli szünet, digitális oktatás ott, ahol egyébként jelenléti oktatás zajlik.

Nem készülünk változtatásra, van kellő tapasztalatunk, az érettségit biztonságosan le lehet bonyolítani

- mondta Maruzsa. A kormány nyilvánvalóvá tette, hogy a kialakított óvintézkedések mellett le tudjuk bonyolítani az írásbeli és a szóbeli vizsgákat egyaránt idén. Egy teremben 10 fő lehet majd az írásbeli vizsgákon, a szóbeli vizsgákon pedig "kellő távolság" szükséges. Kiemelte, hogy az iskolák biztosítsanak csoportos felkészítőt a végzős tanulóknak. Ezért levelet is írtak az intézményvezetőknek. Maruzsa elmondta, hogy 55% regisztrált eddig a 60 év feletti pedagógusok körében a vakcinára, míg az összes pedagógus esetében 26% ez az arány.

Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta, hogy az elmúlt nap adatai "fokozott figyelemre késztetnek" minket. Az új fertőzöttek száma nem emelkedik, de a tesztek pozitivitási aránya növekszik, valamint emelkedik a kórházban ápoltak száma, illetve a lélegeztetettek száma is.

Sok szám tekintetében nem csökkennek tovább az adatok, ami némi aggodalomra ad okot. Ezt támasztják alá az NNK szennyvízadatai is, ami a szennyvízben a vírus örökítőanyagának emelkedését mutatják

- mondta, és hangsúlyozta: a brit mutáns közösségi terjedése adott Magyarországon. Ez a mutáns vírus gyorsabban terjed, mint a megelőző variáns. Eddig 24 esetben mutattak ki Magyarországon brit mutánst, brazil, afrikai törzset még nem találtak még. - mondta Müller Cecília egy kérdésre válaszolva.

Arra kérte a háziorvosokat, hogy szervezzék meg azoknak a személyeknek a rendelőkbe való behívását, akiket oltani tudnak.

Azt mondta, hogy rövid időn belül kiderül, hogy kik kerülnek behívásra a következő napokban oltásra. Most először kapnak Pfizer vakcinát a háziorvosok, amit már "nagyon várnak" - hangsúlyozta. Arra is kérte a fővárosi háziorvosokat, hogy válasszanak ki öt főt, akiknek az oltását megszervezik, de nem ők hajtják végre, hanem oltópontokra küldik őket. Őket Szputnyik V vakcinával fogják beoltani.

Decemberben kétszer 3000 adag vakcinát kaptunk, amelyet bevizsgáltunk, így most 2800 vakcinát tudunk rendelkezésre bocsájtani. A regisztrált, nem krónikus betegek fogják megkapni az orosz Szputnyik V vakcinát

- mondta. Némi bizonytalanság volt a leiratban Müller Cecília szerint, miszerint bizonyos krónikus megbetegedések esetén kelő óvatossággal adható az orosz vakcina. Ennek megfelelően úgy döntöttek, hogy a krónikus megbetegedésben nem szenvedők kapják meg a vakcinát. 560 fővárosi háziorvos fog kijelölni oltakozókat, és tájékoztatni az oltakozni vágyót, hogy Szputnyik V vakcinával tudják beoltani őket.

Mindeközben az AstraZeneca vakcinájával is elkezdenek oltani, amely megérkezett Magyarországra. Ezzel a vakcinával a 60 év alatti krónikus betegeket fogják oltani. Müller szerint a 60 év alatti krónikus betegeket is meg kell védeni, ezért nem csak a kor számít, hanem a betegség is. Erről a háziorvos dönt.

