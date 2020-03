Koronavírus: beutazási tilalom az USA-ban, Olaszországban szinte minden bezár

Az Egyesült Államok 30 napra felfüggeszt minden beutazást Európából - jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán este a Fehér Ház ovális irodájából sugárzott beszédében. Az NBA szezont is félbeszakították, Olaszországban pedig szinte minden leáll.

A koronavírus-járvány terjedése miatt elrendelt utazási tilalom péntek éjféltől lép életbe, de a tiltás nem érinti az Egyesült Királyságból érkező utasokat. Az elnök elsődlegesen Kínát, majd az Európai Unió országait okolta a vírus gyors elterjedéséért, mert szerinte nem léptek időben és megfelelően.

Az új típusú koronavírust külföldi vírusnak nevezte, és azt hangoztatta, hogy az Európából érkezett utasok szórták el a magvát az Egyesült Államokban kialakult gócpontok fertőzéseinek.

Donald Trump Twitteren sugárzott beszéde:

Leszögezte, hogy az amerikai kormány életmentő lépéseket tett, amikor a járvány kezdetekor betiltotta az utazásokat Kínából. Most ugyanezt kell tennünk Európával — mondta. Hozzáfűzte, hogy Washington folyamatosan figyelemmel fogja kísérni a helyzet alakulását annak érdekében, hogy esetleg megrövidítse a beutazási tilalom időtartamát.

Donald Trump leszögezte: nem pénzügyi válságról van szó. Ez csupán egy átmeneti pillanat az időben, s nemzetünk és a világ is együttes erővel túl lesz rajta — hangoztatta.

Közölte, hogy a szövetségi kormányzat minden szükséges intézkedést meghoz a megbetegedett, karanténba került vagy elővigyázatosságból otthon maradó dolgozók anyagi nehézségeinek enyhítésére, és segíteni fogja a kisvállalkozásokat is. Elmondta, hogy a kisvállalkozásokat alacsony kamatú kölcsönökkel segítik majd, és egyes állampolgárok és vállalatok adóbevallási határidejét három hónappal meghosszabbítják.

Leáll az NBA

Leállítják az NBA idei szezonját, miután a Utah Jazz egyik játékosát, Rudy Gobertet koronavírussal diagnosztizálták, írják közleményükben. Salt Lake City-ben szerda este közvetlenül a kezdés előtt fújták le a Utah Jazz és az Oklahoma City Thunder meccsét, pedig a játékosok már a pályán melegítettek. Az érintett játékos nem volt az arénában, de a pozitív tesztjének eredményét nem sokkal a lefújás előtt kapták meg.

Olaszországban minden leáll

Egész Olaszországban bezárják a kereskedelmi egységeket a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be szerda este Giuseppe Conte olasz kormányfő, kivételt csak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak jelentenek. A tömegközlekedést nem állítják le.

A rendelkezés értelmében bezárnak a nem alapvető szükségleteket ellátó üzletek, szolgáltatók, a szállodák és a vendéglátó egységek - presszók, éttermek és sörözők - is, amelyek eddig este hat óráig nyitva tarthattak. Továbbra is nyitva lesznek a dohányboltok és a benzinkutak, a tisztítók, a bankok és a posták, de be kell zárniuk például a fodrászatoknak. Az iskolák és kulturális intézmények, valamint az edzőtermek már korábban bezártak.

A termelő üzemeket, gyárakat nem állítják le, feltéve, hogy tiszteletben tartják a szigorú egészségügyi előírásokat. A mezőgazdasági ágazat is folytatja tevékenységét.

Ezzel a döntéssel még szigorúbbá válnak a vasárnap az északi országrészben bevezetett, majd hétfő este az egész országra kiterjesztett karanténintézkedések Olaszországban, ahonnan szerdán újabb csaknem kétszáz áldozatot jelentettek, így már 827-en hunytak el a koronavírus következtében.