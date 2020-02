Korai halált okozhatnak ezek a tabletták: könnyen túl lehet adagolni

Növeli a halálozás kockázatát a B12 vitamin magas szintje a vérben egy új kutatás szerint. A túlzott vitaminbevitel egyébként is akár ugyanolyan káros is lehet, mint a vitaminhiány. A túlzott vitaminfogyasztás a fejlett társadalmakban jelenti a legnagyobb problémát, ahol a felnőtt lakosok 30-50 százaléka fogyaszt átlagosan mesterségesen előállított multivitaminkészítményeket és egyéb vitamintartalmú táplálékkiegészítőket.

Akár természetes forrásból -bár ez esetben a vitamin biohasznosulása jobb - akár mesterségesen előállított formában visszük be, a szervezet számára egyaránt káros is lehet a túlzott vitaminfogyasztás. A felnőtt lakosság csaknem fele rendszeresen fogyaszt vitamintablettákat, vagy más készítményeket étrend-kiegészítőként, azonban ezeket nem kezelik olyan óvatossággal, mint a gyógyszereket, nem egyeztetnek róla háziorvosukkal.

Halálos B12?

A B12-vitamin elsősorban az idegek működését támogatja, elősegíti a vörösvérsejtek termelődését, amennyiben nincs elég a szervezetben, az agykárosodáshoz vezethet. A többi B-vitaminhoz hasonlóan a B12 is vízben oldódik, és az emberi test akár évekig is képes elraktározni. Az állati eredetű termékek, főként a marha-, sertés-, baromfi-, bárányhús, és a halak közül a tőke- és tonhal, valamint a tejtermékek és a tojás tartalmaz sokat belőle. Szójatejeket és reggelizőpelyheket is dúsítanak B12 vitaminnal. Így a legtöbb ember - akinek nincs valamilyen felszívódási zavara - elegendő mennyiséget visz be csak táplálék útján.

A feleslegesen bevitt mennyiség a vizelettel távozik.

Azonban a JAMA Network Openben frissenmegjelent tanulmány szerint a B12 vitamin magas szintje a vérben életveszélyes lehet. A holland kutatók 5512 egészséges férfi és nő szervezetében vizsgálta a B12 vitamin szintjét, akiknek 54 év volt az átlagéletkora. Egyikőjük sem szedett étrend-kiegészítőket. Átlagosan nyolc éven keresztül követték nyomon a kutatásban résztvevők egészségi állapotát.

A kutatás számos halálozást befolyásoló tényezőt vizsgált az alanyoknál az életkortól kezdve, a nemen, testtömeg-indexen, dohányzáson, alkoholfogyasztáson, cukorbetegségen keresztül egészen a rák, valamint szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatáig. A máj- és vesefunkció márkereit sem hagyták ki.

A kutatók megállapították, írta a New York Times, hogy a halálozási arány csaknem a duplája volt azoknál, akik abba az egy negyedbe tartoztak, akiknek a vérében magas B12 szintet mértek, azoknál, akik a legalacsonyabbat mérték. Az okok egyelőre tisztázatlanok.

Dr. Stephan J.L. Bakker, a Groningeni Egyetem Klinikájának belgyógyász professzora szerint a B12 vitamint gyakran szedik anélkül a páciensek, hogy erre bármilyen orvosi javaslatuk lenne, vagy egészségi állapotuk indokolná. A szakember szerint a túl magas B12 szint a vérben megváltoztathatja a bél mikrobiomját, amely káros hatásokat eredményez. (A mikrobiom az emberi testben élő mikroorganizmusok alkotta ökológiai rendszer.) Mindez viszont csak találgatás, Dr. Bakker elmondása szerint a vizsgálat során megfigyelt eredmények között nem tudtak ok-okozati összefüggést találni.

Címlapkép: Getty Images