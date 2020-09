Kivonul a nagymúltú biztosító Magyarországról? Körvonalazódik a helyzet

Az Aegon NV fontolgatja a közép- és kelet-európai érdekeltségének eladását, ez a lengyel és a magyar operációt is érinti - írja a Bloomberg.

Az ügyre rálátó források szerint az Aegon NV új vezére több változást is hozna a holland biztosító háza tájára, többek között fontolgatja a közép-kelet-európai érdekeltségek eladását. Az Aegon részvényárfolyama az utóbbi időben meglehetősen gyengén teljesít, a források szerint részben ez is az oka a tevékenység áramvonalasításának.

A források szerint az értékesítés a lengyel és a magyar érdekeltségeket is érintheti, a biztosító a JP Morgannel dolgozik együtt az értékesítésen. Az érintett üzletágak legalább 500 millió eurót érhetnek. Lard Friese, az Aegon vezére márciusban csatlakozott a céghez (korábban az NN vezére volt), és már akkor bejelentette, hogy szükség van a tevékenység átstrukturálására, ami bizonyos piacokról való kivonulást is eredményezhet. Hasonló lépéseket jelentett be egyébként az AXA és az Aviva is korábban.

Az ügyben nyilatkozó források szerint a kivonulásról még nincs végleges döntés, és lehet, hogy a menedzsment végül eláll ettől az ötlettől. Az Aegon és a JP Morgan nem válaszolt a megkeresésekre. Friese irányítása alatt a holland biztosító már visszavágta az osztalékot és a pénzügyi célokat is, köszönhetően a koronavírus miatt megnövekvő kárigényeknek. Az Aegon első féléves adózás előtti eredménye 31%-ot esett vissza egy év alatt, főleg az amerikai piacon szenvedett nagyobb veszteségeket, ahol a biztosítónak a legtöbb bevétele keletkezik.

Az elmúlt 5 évben az Aegon részvényei közel 60%-ot estek, ezzel a biztosító piaci értéke 4,3 milliárd euróra csökkent. A cég 20 országban van jelen és 29,9 millió ügyfelet szolgál ki. Magyarországra 1992-ben egy akvizíció keretében jött be az Aegon, azóta pedig több régiós országban is megjelent már, biztosítási, nyugdíj-megtakarítási és vagyonkezelési tevékenységeivel.

