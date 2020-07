Kínos hiba: pofonegyszerű kifosztani ezeket az ATM-eket

Könnyen ki lehet fosztani egyes a Diebold által gyártott ATM-eket, a cég figyelmeztetést is kiadott az ügyben. A tolvajok a gyártó szoftverét használva percek alatt hatalmas összegeket emelhetnek ki az automatákból.

Figyelmeztetést adott ki a ProCash 2050xs USB pénzautomatákat használó ügyfelei számára a Diebold Nixdorf, mert egyes európai országokban új módon kezdték fosztogatni az automatákat. Az ATM-ekben lévő készpénz többféle módon is ellopható, jelen esetben a támadók miniszámítógépet csatlakoztatnak a bankautomaták alaplapjához, majd ezen pénzkiadási parancsot adnak a kasszarészüknek.

A bűnözők látszólag a Diebold saját fejlesztésű, valahogyan kiszivárgott szoftverét használják az ATM-ek kiürítésére, 23 másodpercenként akár 40 bankjegyet is kiadathatnak a gépekkel. A gyártó számos javaslatot tett a bankok számára a támadás megnehezítésére vagy megakadályozására.

Két éve is a Diebold gépeivel volt probléma: akkor a Reuters beszámolója szerint több mint egymillió dollárt loptak ki a gyártó és az NRC ATM-eiből. 2018-ban a gépeket fizikailag törték fel, kicserélték a merevlemezt, majd egy ipari endoszkóppal megnyomták a belső resetgombot. Így a gép kiadta az összes benne lévő pénzt, a módszert el is nevezték "Jackpottingnak".

Egy másik kapcsolódó érdekesség az is, hogy a Diebold a közelmúltig Magyarországon is gyártott ATM-eket, illetve hozzájuk tartozó alkatrészeket. A Gyálon működő üzemet 2006-ban nyitották meg, végül 2017-ben zárták be.

Címlapkép: Getty Images