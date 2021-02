Kijön a matek? Ennyi idős magyar kaphatja meg a koronavírus-vakcinát március 15-ig

Be lehet oltani március 15-ig minden 60 év felettit, aki regisztrált a vakcinára? Egyáltalán hány főről van szó? A Pénzcentrum megnézte, kijöhet-e a matek Orbán Viktornak, aki péntek reggel a rádióban jelentette be a terveket. Ha minden jól megy, nem irreális az elképzelés.

Március 15-ig minden 60 év feletti magyart be fognak oltani, aki regisztrált a vakcináért - mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádióban. A kormányfő hozzátette, március elejére már egymillió beoltott emberrel számolnak a reális becsléseik, áprilisra pedig 2 millióan kaphatják meg a védőoltást.

A Pénzcentrum megpróbálta kiszámolni, hogy mindez az idősek hány százalékát jelentheti. Ha abból indulunk ki, hogy a KSH adatai szerint 1 942 234 65 év feletti élt Magyarországon (a 60 év felettiekről nincs pontos statisztika), és bár arról nem tudni, hogy a regisztráltak kor szerinti megoszlása miképpen alakul, a KSH felmérése szerint a 65 - 74 évesek 61,7 százaléka mondta azt, hogy tervezi beoltatni magát, 22,3 százalék pedig talánnal válaszolt.

A kormány legutóbbi tájékoztatása szerint január végén 1,775 millióan regisztráltak a vakcinára interneten, vagy levélben, ha feltételezzük, hogy a regisztrációnál is visszaköszön a KSH által mért arány, akkor nagyjából 1,1 millióra jön ki a 65 év felettiek száma a regisztráltak között - és akkor még a 60 és 64 év közöttieket nem is számoltuk.

Ám még így is kijöhet a matek - már ha valóban érkezik márciusig 1 millió ember beoltására alkalmas (tehát 2 millió adag) oltóanyag -, hiszen egyfelől nem biztos, hogy a regisztráltak életkori megoszlása lefedi a KSH által mért oltási hajlandóságot, másrészt pedig több tízezren lehetnek azok a 60 év felettiek, akik már megkapták a védőoltást. Ugyanis eddig többek között

az egészségügyi dolgozók,

a szociális intézmények lakói és dolgozói,

valamint a 89 éven felüliek kaphattak védőoltást (azaz az oltási terv szerint jelenleg ők vannak soron).

Már csak az utóbbi halmaz is több ezer embert jelent, a szociális otthonokban is jellemzően idősek laknak, illetve az egészségügyi dolgozók között is sokan lehetnek a 60 éven felüliek. A pénteki közlések szerint pedig összesen 264 530 fő kapott védőoltást Magyarországon - és még nem fejeződött be a 89 éven felüliek oltása.

És még rengeteg olyan 60-on felüli kerülhet sorra, aki vélhetően nem regisztrált a vakcinainfón, hanem például a munkahelye miatt jár neki az oltás. Nemsokára kezdődik a katonák, rendvédelmi dolgozók oltása is például, akik között is szép számmal lehetnek 60 éven felüliek.

Összességében tehát nem tűnik lehetetlen feladatnak az összes regisztrált 60 éven felüli beoltása, már ha érkezik elég vakcina az országba. Orbán Viktor a rádióban arról is beszélt, hogy a jövő héttől már vélhetően orosz vakcinával is olthatnak Magyarországon, ami lendületet adhat az oltási programnak. Hozzátette, a kínai vakcinára még várni kell, mert azt egyelőre a szakemberek vizsgálják.

