Kiderült végre az igazság a magyar óraátállításról: sokaknak nem fog tetszeni

Ismét eltelt egy hét, nevezetesen 2020/13. hete, úgyhogy a Pénzcentrumon újfent összegyűjtöttük a hét legizgalmasabb, legolvasottabb cikkeit. Az írások elolvasásához kattints a címekre vagy a képes kiajánlókra:

Csakhogy kiderült az igazság a magyar óraátállításról: sokan gyűlölni fogják

A holnap hajnali óraátállítást követően már csak 2 vagy 3 óraátállíást kell kibírni Európában. 2021-től ugyanis végleg megszűnhet az óraállítgatás intézménye, és a sokak által gyűlölt módosítgatósdi végre tényleg mehet a levesbe. Igen ám, de melyik időszámítás álljon be véglegesen? A tudomány szerint a téli időszámításra kellene áttérnünk, míg a nép inkább a nyári felé hajlana, és akkor még ott vannak a döntéshozók is, akiknek gyakorlatilag mindegy, csak az egységes piacok ne legyenek ennek a vesztesei. A küzdelem tehát nyíltsisakos, és mi totálisan a közepében vagyunk.

Újabb cégeknél jelent meg a Honvédség a koronavírus miatt: köztük a Tesco, CBA, Spar, Coop is

A járvány e napján már 226 fölött járt a magyar koronavírus-fertőzöttek száma, és területi adatokat továbbra sem közölt az operatív törzs, így nem tudjuk pontosan, hogy az ország melyik pontján jelent már meg. Ekkor, ahogy most is, a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, azonban már csak idő kérdése, hogy a tömeges megbetegedések időszakába lépjünk. A Honvédség pedig több helszínre is kivonult.

Ez történik veled, ha koronavírusos vagy: százalékos mintán a leggyakoribb koronavírus tünetek

A koronavírus-fertőzés 3 legtipikusabb tünete: láz (a fertőzöttek 88 százalékánál), száraz köhögés (68 százalék), fáradékonyság, gyengeség (38 százalék) - olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon, ahol arra is megkérik a betegeket (függetlenül attól, hogy van-e pozitív koronavírus-tesztjük), hogy aki észleli magán az említett tüneteket, az maradjon otthon karanténban!

Gyógyszerészek tanácsai: ezt fontold meg mielőtt patikába indulsz!

Annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány megfékézésének egyik legjobb módja a szigorú otthonmaradás lenne, még mindig sok üzlet zsúfolt, és a patikák is leterheltek. Dr. Müller Cecília tisztifőorvos minden sajtótájékoztatón nyomatékosan kéri a lakosságot, aki teheti maradjon otthon, csak akkor menjenek valahová, ha feltétlenül muszáj. Vannak ilyen esetek, mint például ha gyógyszerért indulunk a patikába, viszont még ezt is jól meg kell gondolni, mielőtt elindulunk. Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szakmai elnökének javaslatait, tanácsait közöljük azok számára, akik patikába indulnak. Így tehetünk meg minden a járvány terjedésének fékezése, saját egészségünk és annak érdekében, hogy könnyítsük a gyógyszerészek terheit ebben a nehéz időszakban.

Miért nem maradnak otthon a nyugdíjasok, amikor miattuk van minden korlátozás?

"Joggal merül fel ugyanis a kérdés a fiatalabbakban, hogy valahol az idősebb generáció érdekében történik a sok-sok változás és korlátozás, miattuk áll le a gazdaság, akkor ők miért nem alkalmazkodnak ehhez a helyzethez. Ez komoly feszültséget szül, frusztrálja a fiatalabbakat" - hívta fel a figyelmet a Pénzcentrumnak adott interjújában Steigervald Krisztián generációkutató. A 6generáció és az Emocionális Marketing Kft. alapító-tulajdonosával a jelenlegi veszélyhelyzet generációkra gyakorolt hatásairól, és a koronavírus-járvány megélésének sokszínűségéről beszélgettünk.

Hivatalos: a koronavírus miatt változik az érintéses fizetés Magyarországon

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében újabb fontos intézkedés lép életbe április 15-től Magyarországon. A Magyar Közlönyben március 23-án megjelent rendelet szerint az eddigi 5000 forintos értékhatárról 15 ezer forintra emelkedik az érintéses fizetések, PIN-kód nélküli összeghatára - szúrta ki a Pénzcentrum.

Ők a koronavírus első gazdasági áldozatai: így mégis új, zsíros állásuk lehet

Már most több tízezren vannak azok, akik a koronavírus-járvány következtében veszítették el az állásukat Magyarországon. Megint csak sokakat csökkentett fizetéssel küldtek haza, rengeteg irodista pedig hetek óta home office-ban dolgozik, ráadásul a kijárási korlátozás miatt sem lehet igazából menni sehová sem. Az egész társadalom beszorult tehát a négy fal közé, ám a modern technikának hála az igazán élelmesek akár egészen új szakmák alapjait is elsajátíthatják, az idegennyelv-tanulásról nem is beszélve. HR szakértőkkel beszélgettünk arról, hol érdemes elindulni, milyen lehetőségek közül válogathat az ember, és hogy mindez mennyibe kerül neki.

