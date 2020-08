Kiderült, terjesztik-e a szúnyogok a koronavírust

A Kansas Állami Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy képes-e a koronavírus a sokszorozódásra a szúnyog testében.

A kutatásban több rovart is vizsgáltak - az Aedes aegypti, Aedes albopictus és a Culex quinquefasciatus fajokat - és arra jutottak, hogy a vírus ezekben az állatokban nem tud szaporodni - számol be a Rakéta.hu. Ez pedig azért fontos, mert ahhoz, hogy egy kórokozó a szúnyogcsípéssel terjedhessen, több feltételnek is teljesülnie kell, ráadásul egyszerre:

"A szúnyognak hordoznia kell a kórokozót. Ezt a szúnyog korábbi csípésével veheti fel egy fertőzött álltból vagy emberből. A kórokozónak kellően nagy mennyiségben kell jelen lennie a gazdaállat (fertőző forrás) vérében, hogy a szúnyog felvehesse.

A szúnyogban a kórokozónak általában fejlődnie vagy szaporodnia kell, illetve be kell kerülnie a szúnyog nyálába. Ehhez legtöbbször időre (napok, vagy akár hetek) és megfelelő hőmérsékletre van szükség. A kórokozók esetenként magát a szúnyogot is legyengíthetik, megbetegíthetik.

A szúnyognak a kórokozót fertőzőképes állapotban, megfelelő mennyiségben kell átadnia a következő vérszívással az új gazdának.

Az új gazdának fogékonynak kell lennie a fertőzésre."

Akoronavírus esetében ezek közül a második feltételt vizsgálták, és arra jutottak tehát, hogy ez a kórokozó nem tud szaporodni a szúnyog szervezetében.

Címlapkép: Getty Images