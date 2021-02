Kiderült: ennyi AstraZeneca vakcinát kap első körben Magyarország

20 400 fő oltására elegendő AstraZeneca oltás érkezhet a következő napokban, és ezt a 60 év alatti krónikus betegek kapják majd meg - derült ki az operatív törzs tájékoztatóján.

Második napja zajlik a legidősebbek oltása, eddig 15 ezer regisztrált kapta meg az oltást, a háziorvosok a rájuk bízott feladat felét elvégezték - ismertette Galgóczi Ágnes, az NNK osztályvezetője.

- mondta. Ennak az oltóanyagnak előnye, hogy könnyebb kezelni és szállítani, mint az eddig Magyarországon használtakat, mivel 2-4 fokon tárolható.

Az oltási munkacsoport tehát már három vakcinával tud számolni a kampány során

- mondta Galgóczi Ágnes, majd ismertette a napi adatokat is. 1576 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és 98 ember meghalt. Arra kérte az embereket, hogy továbbra is tartsák be a járványügyi szabályokat.

Gál Kristóf rendőrségi szóvivő elmondta, hogy 249 ember szegte meg a maszkviselési szabályokat. Az ORFK-szóvivője elmondta, 441 ember szegte meg a kijárási korlátozásokat.



Címlapkép: Getty Images