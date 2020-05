Ki nem találod, mit kért a 103 éves üknagymama, miután kigyógyult a COVID-19-ből

Jenna Stejna egy brit idősotthon lakója, és sajnos, mint sok más lakótársa, ő is koronavírussal fertőződött. De szerencsére az idős asszony kigyógyult a kórból, sőt, nagyon is meglepő, mi volt az első kívánsága a betegsége után.

Jenna Stejna egy brit idősotthon lakója, és sajnos, mint sok más lakótársa, ő is koronavírussal fertőződött. A 103 éves nő persze nem omlott össze, és bár két hétig saját bevallása szerint elég rosszul volt,

azért voltam én már ennél rosszabbul is

- mondta az idős asszony, aki mikor végre legyűrte a betegséget, és negatív lett a tesztje is, csak egyetlen dolgot kért: egy jó hideg sört, hogy lazíthasson végre. És hát kapott is egy üveggel. Erről pedig természetesen videó is készült:

Címlapkép: Getty Images