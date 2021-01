Készülhetnek a pedagógusok: 10-ből 1 hamarosan megkaphatja a vakcinát

Legalább tizenhatezer pedagógus kerülhet be a központi oltási terv harmadik ütemébe, ennyien már biztosan betöltötték a 60. életévüket a nevelők közül. A középiskolákban továbbra is online oktatás zajlik, az általános iskolák és óvodák viszont nyitva maradnak, ahol csak lehet - mondta a köznevelésért felelős államtitkár a Kossuth rádióban.

Maruzsa Zoltán úgy fogalmazott:az oktatásirányításnak is csalódást okozott, hogy a középiskolákra vonatkozó korlátozást fenn kell tartani, de a járványnak még koránt sincs vége, noha a fertőzésszámok folyamatosan javulnak. Szerinte 2020 tavaszán bebizonyosodott, hogy az általános iskolákban is működőképes a digitális oktatás, de az is kiderült, hogy ennek a módszernek a hatékonysága jelentősen életkorfüggő. Az államtitkár a tanári szervezetek követelésére reagálva hangsúlyozta:

legitim elvárás, hogy a pedagógusok koronavírus elleni beoltása mielőbb megtörténjen.

A kormány ugyanakkor nem ágazati jellegű oltási eljárást képzelt el, hanem veszélyeztetettségi és életkori szempontok alapján dolgozta ki az oltási tervet. A pedagógusok közül is elsőként a 60 év feletti és a krónikus betegek kaphatják majd meg a védőoltást - mondta.

A Nemzeti Pedagógus Kar honlapján fellelhető (Oktatási Hivatal adatai alapján készített) statisztikai adatok szerint 2008 és 2018 között jelentősen nőtt a hatvan éven felüli pedagógusok aránya, az utolsó mérés szerint közel 16 ezren töltötték be a 60. születésnapjukat, ez nagyjából a pedagógusok tíz százaléka. Az azóta eltelt két tanévben még többen léphették át a korhatárt, legalább ennyien vannak tehát, akik a központi oltási terv szerinti harmadik ütemben védettséget szerezhetnek a vírussal szemben - írja a Magyar Nemzet.

A krónikus betegek számáról nincs országos összesítés. A Pedagógusok Szakszervezetének becslései szerint a nevelők húsz százalékának van, vagy lehet fokozott kockázatot jelentő betegsége. Maruzsa Zoltán kitért arra is, hogy a tanárok részéről folyamatosan csökkent a tömeges tesztelés iránti érdeklődés. A vizsgálatok egyébként is alacsony átfertőzöttséget mutattak: az érintettek két, majd egy százaléka bizonyult pozitívnak.

Címlapkép: Getty Images