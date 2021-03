Kegyetlen számokon a magyar koronavírus-válság: 252-en haltak meg mára virradóra

1 millió 636 ezer a beoltottak száma, 5481 az új koronavírus-fertőzött és elhunyt 252 beteg Magyarországon.

Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 636 436 fő a beoltottak száma, ebből 481 820 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak. Kérjük, hogy tartsák be az óvintézkedéseket! 5481 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 586 123 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 252 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 703 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 378 176 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 189 244 főre emelkedett. 11 873 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1389-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország már a második az uniós átoltottsági ranglistán. A magyar lakosság átoltottsága elérte a 16,4 %-ot szemben a 9,2 %-os uniós átlaggal. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. A következő egy hét oltásaihoz megkezdődött a vakcinák kiszállítása a kórházi oltópontokra és a kormányhivatalokon keresztül a háziorvosokhoz. A következő egy hét oltási tervéről az Operatív törzs mai sajtótájékoztatóján számolunk be.

