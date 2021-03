Kavarodás a védettségi igazolványok körül: egy elhunyt férfinak is kipostázták az okiratot

Van olyan magyar, aki két igazolványt is kapott, de előfordult, hogy egy elhunytnak is kipostázták.

Egy koronavírusban elhunyt férfi is kapott védettségi igazolványt, de van olyan is, aki két igazolványt kapott, sőt előfordult egy család esetében, hogy bár egyszerre voltak betegek, négyféle lejárati dátumú kártyát kaptak - számol be az RTL Híradója.

A hibákkal kapcsolatos kérdéseire nem kapott választ a Híradó választ sem a kormánytól, sem az operatív törzstől.

