Katás vállalkozás szüneteltetése: kell-e tb-t, társadalombiztosítást fizetni?

A járványhelyzet súlyosbodása miatt sok kiasdózó vállalkozás helyzete vált bizonytalanná, emiatt sokan döntenek a KATA szüneteltetése mellet. Összegyűjtöttük, ebben az esetben mire érdemes figyelni, és kell-e társadalombiztási járulékot fizetni.

Az egyéni vállalkozó katásoknak lehetőségük van szüneteltetni a tevékenységét, ebben az esetben nem is kell megfizetnia a havi 25, 50 illetve 75 ezer forintot sem. Ez most nagy terhet vehet le azok válláról, akik olyan szektorban dolgoztak, amelyet most a járványkészültségi intézkedések megbénítottak. Az adóhatóságnak a szüneteltetési kérelmet elektronikus formában is be tudják nyújtani.

Ezzel a radikális lépéssel azoknak érdemes élnie, akiknek csaknem nullára csökkenne a bevétele. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a szüneteléssel csökken az évi 12 milliós bevételi felső határ is

- mondta el a Pénzcentrumnak Angyal József, okleveles adószakértő. Figyelem! A szüneteltetés nem egyenlő a megszüntetéssel, mert utóbbi esetén a megszüntetés évében és plusz egy évig nem lehet újra kisadózó az egyéni vállalkozó. Erre valószínű csak legvégső esetben kerül sor, jelenleg a tevékenység szüneteltetése lehet az út azoknak a vállakozásoknak, akik most nehéz helyzetben vannak. Fontos, hogy szüneteltetés alatt a vállalkozás nem folytathatja a tevékenységét.

Kell-e tb-t fizetni a szüneteltetés alatt?

A főállású katások esetén, amíg a tevékenységük szünetel, addig a társadalombiztosításuk is megszűnik. Ezért ha nincs más munkaviszonyuk, akkor be kell jelentkezniük egészségbiztosítási szolgáltatási járulék fizetésre. Ez havi szinten 7710 forint kiadást jelent (napi 257 forintot). Ezt semmiképp, máskor sem, de különösen most, nem ajánlott elmulasztani, hogy jogosult legyen a vállalkozó az egészségügyi ellátásra addig is, amíg újra nem indítja a tevékenységét.

Címlapkép: Getty Images