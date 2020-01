Kamu koronavírus-vakcinákat árulnak a neten: ezen is nyerészkednek a csalók

Terjednek a neten a kamu-oltóanyagok, ám egyik sem biztosít védettséget a koronavírus ellen: bizonyítottan hatásos vakcinát még nem fejlesztettek ki. Eközben Kínában újabb halálos áldozatokról számoltak be, és Európában is terjed a vírus. Az elmúlt pár óra híreit foglaltuk össze.

Már rá is jöttek a csalók, hogy miképpen húzhatnának hasznot a koronavírusból: a Népszava azt írja, hogy Kárpátalján már terjednek az olyan hirdetések, amelyekben védettésget adó vakcinát ígérnek. Az ukrán hirdetési felületeken 100 dollárt, kb. 30 ezer forintot kérnek egy adagért, de azt még nem tudni, hogy milyen anyagot próbálnak eladni ennyi pénzért.

Annyi biztos, hogy nem a koronavírus elleni oltóanyagot, mert azt még nem fejlesztették ki - a tudósok szerint ez még hónapokba telhet.

Úgyhogy bárki is találkozik ilyen hirdetéssel, ne dőljön be, mert ki tudja, mit adnak el a csalók oltóanyagként. Ha sikerül hatásos vakcinát kifejleszteni, annak a híre elég hamar körbemenne a világsajtóban, nem "fű alól" lehetne beszerezni a szert.

Egyre több halott Kínában, további fertőzöttek Európában



Eközben a vírus tovább terjed Kínában, a tudósítások szerint kedd estére már 132-en haltak bele a koronavírus szövődményeibe, a bizonyítottan a kórokozó által fertőzöttek száma 1459-cel 5974-re emelkedett, a gyanús eseteké megközelíti a 10 ezret.

Európából is újabb fertőzöttekről érkeznek jelentések: Franciaországban egy újabb betegnél mutatták ki a kórt, így már négy fertőzöttről tudni. A mostani beteg egy nyolcvanéves kínai turista, aki válságos állapotban van, a járvány epicentrumának számító Hubei tartományból érkezett, jelenleg egy párizsi kórház intenzív osztályán fekszik. A francia egészségügyi hatóságok vizsgálják, hogy a beteg kivel lépett kapcsolatba, amióta Franciaországba érkezett. A másik három beteg állapota stabil, a franciák szerint mindegyikük Vuhanból érkezett, és ott is fertőződtek meg.

Németországban három új beteget regisztráltak, ők is Bajorországban fertőződtek meg, ahogy a korábban diagnosztizált férfi is. Mindhárman ugyanannál a vállalatnál dolgoznak, amelynél az első beteg, aki egy belső továbbképzésen kapta el a fertőzést egy kínai kolléganőjétől - utóbbi már visszatért Kínába, ott mutatták ki nála a fertőzést. A cégnél mintegy 40 olyan személyt azonosítottak, akik szoros kapcsolatban lehettek a fertőzöttekkel. Esetükben szerdán elvégzik a kórokozó jelenlétét vizsgáló tesztet, és a vírus elleni védekezés irányítására a tartományi egészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóságnál felállított munkacsoport szakértői alaposan ki is kérdezik őket - nyilatkozott Melanie Huml egészségügyi miniszter.

A magyar turizmus is megérzi a járványt

Már most kimutatható hatással van a koronavírus a magyarországi turizmusra: hétfő óta nem indulnak el a szervezett turistacsoportok európai körutazásaikra Kínából, a következő napokban több száz kínai vendég már biztosan nem érkezik meg lefoglalt budapesti szállására. Tavaly január és november között 430 ezer vendégéjszakát, a teljes vendégforgalom 5-6 százalékát adták a kínai turisták, akik többsége csoportosan, több európai országot érintő körutazásra befizetve érkezett Budapestre. Magyarország és a közép-európai régió egyik legnagyobb kínai beutaztató társasága, az EETS igazgatója, Lázár Judit a Világgazdaságnak elmondta: egyelőre 20 százalékos lemondásnál tartanak a következő, nagyjából két hétre.

Az Európában már úton lévő kínai turistacsoportok nem indulnak haza, ők a járvány kitörése előtt keltek útra - tette hozzá.Jelenleg turisztikai szempontból kevésbé forgalmas időszakot érint a visszaesés, a kínai utazási szezon csak később, áprilisban, májusban kezdődik. A Budapest Airport azt közölte, hogy a koronavírussal kapcsolatos légitársasági intézkedésekről egyelőre nem kaptak értesítést. Ferihegyre tavaly a Kínából érkező összes utas 55 százaléka, 103 ezer ember érkezett közvetlen kínai légi járattal.

A budapesti kínai suliban is aggódnak



Érthető módon aggódnak a szülők a Magyar-Kínai Általános iskolában, ahol a holdújév miatt tanítási szünet volt: sokan látogattak haza Kínába, vagy érkeztek a családokhoz vendégek. A XV. kerületi iskola 20 osztályába 503 tanuló jár, közülük 109 kínai és más anyanyelvű, 394 magyar anyanyelvű, az 55 fős tantestületben 17 kínai anyanyelvű tanár dolgozik, 13 vendégtanárt a Kínai Népköztársaság delegál a kínai mint idegen nyelv, és a kínai művészet tanítására - sorolja az Index.

A tantestület és a szülők sokáig hezitáltak, ám végül úgy döntöttek, 29-én reggel elindul a tanítás, ha azonban egy szülő úgy dönt, nem engedi iskolába a gyerekét, akkor maga is igazolhatja a hiányzást. Az iskolát teljesen átfertőtlenítették, a szappanok helyére folyékony szappanadagolók kerültek, és nem lehet a közös törülközőket használni, minden gyereknek saját fertőtlenítő kendőt, papírtörlőket kell behoznia.

Tilos az iskolában a csemegék kínálgatása, illetve az egymástól kunyerálás. Az iskola felszólított mindenkit, hogy jelentse be, ha az elmúlt héten valakinél kínai vendégek, rokonok jártak. Az iskola javasolja a tanulóknak a maszk viselését, és mindenben a megelőzésre szeretné helyezni a hangsúlyt.

Címlapkép: Getty Images