Jövő héten engedélyezheti az egydőzisú vakcinát az EU: ennyi jut belőle Magyarországra

Jövő csütörtökre rendkívüli ülést hívott össze az Európai Gyógyszerügynökség, ennek egyetlen célja, hogy a Johnson & Johnson cégcsoport tulajdonában álló Janssen gyógyszergyártó egydózisú vakcinájának engedélyének ajánlásáról döntsenek.

Március 11-én rendkívüli ülést hívott össze az EMA, amelynek témája a Janssen-vakcina lesz. Ez az egyetlen oltóanyag, amelyből egy dózis is elegendő a védettség kialakulásához. A hvg.hu emlékeztet, hogy az EU 200 millió adagra szerződött a céggel, illetve kikötöttek egy 200 milliós opciót is. Így tehát csak ez a 400 milliós keret több ember beoltására elegendő, mint az Unió felnőtt korú lakossága. Magyarország ebből az oltóanyagból 4 360 000 adagot rendelt, amivel a felnőtt lakosság több mint felét be lehetne oltani itthon.

Az EU állam- és kormányfői múlt héten egyeztek meg abban, hogy felgyorsítják az uniós oltási stratégiát az engedélyezéstől a szállításon keresztül az oltások beadásáig. Az eddigi gyakorlat az, hogy a gyógyszerügynökség ajánlását követően pár órán belül az Európai Bizottság kiadja a forgalombahozatali engedélyt, a szállítások pedig pár nap múlva megkezdődhetnek.

Címlapkép: Getty Images