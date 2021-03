Jönnek a szigorítások: bezárhatnak az iskolák, plázák - itt a várható korlátozások listája

Egyre sűrűbben hallani, hogy Magyarországon további szigorításokra van szükség, mivel a koronavírus-járvány harmadik hulláma az első kettőnél még sokkal pusztítóbb lehet: a mutációk gyorsabban terjednek, súlyosabb megbetegedéseket okozhatnak. De vajon mire számítsunk, meddig lehet még elmenni? Összeszedtük a lehetséges további lépéseket.

A harmadik hullám kellős közepén egyre sűrűsödnek azok a hangok, amelyek további szigorításokról beszélnek a növekvő esetszámok megfékezése érdekében. Legutóbb Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere a Blikknek adott interjúban úgy fogalmazott: nyakunkon a harmadik hullám, gyorsan terjed a brit variáns, ami tudjuk, hogy legalább 70 százalékkal fertőzőképesebb, fiatalabb korosztályokat is elér, illetve a betegség lefolyása súlyosabb.

A miniszter szerint a vakcináció mértéke több hét múlva éri el azt a szintet, ami megfékezhetné a felfutást. Addig szükség lehet szigorításokra is. A hétvégén Galgóczi Ágnes a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője nyilatkozott arról, hogy a legfontosabb a kontaktusok számának csökkentése az emberek között.

"A közösségek találkozását kell csökkenteni, rendezvényeket már rég nem tartunk, de például az üzletek nyitva tartását esetleg egy kéthetes periódusra lehetne korlátozni azzal, hogy csak a létfontosságú élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, bankok, posták maradjanak nyitva. Azt gondolom ez indokolt lenne, hiszen a plázákban az emberek ott vannak. Már egy ilyen rövid lezárási időszak is komoly eredményeket hozhat" - majd hozzátette, az is egy megfontolandó lehetőség lehetne, hogy egy rövid időre digitális oktatásra álljanak át az általános iskolák is.

Szigorítani? Hova már?

Habár most úgy tűnik, ennél szigorúbb körülmények közé már nem kerülhetünk, emlékezzünk vissza, mi volt az első hullám idején: üres és néptelen utcák, csend mindenhol.

Ha azt tekintjük, hogy a járványügyi szigorítások maximuma 100 százalék, akkor a jelen pillanatban életben lévő szigorítások ennek a 70 százalékát teszik ki - mondta Kásler Miklós.

Lássuk, mire készülhetünk, ha valóban szigorítani kell. Összeszedtük a lehetséges lépéseket:

Kijárási korlátozás: az otthonokat, a lakóhelyeket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni

Általános iskolák bezárása - digitális oktatás

Nem létfontosságú üzletek (ruhaüzlet, műszaki boltok) nyitvtartásának még szigorúbb korlátozása vagy teljes bezárása

Óvodák, bölcsődék ideiglenes bezárása

Szakrendelések, járóbetegellátás további korlátozása

Műtétek halasztása

Idősek vásárlási idősávjának ismételt bevezetése

Maszkviselés 10 ezer fő alatti településeken is

Szolgáltatók (fodrász, kozmetikus, stb) nyitvatartásának korlátozása vagy teljes bezárása

Címlapkép: Getty Images