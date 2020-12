Jó hírt kaptak a védekezésben részt vevő diákok: fizetést és extra kreditet is kapnak.

A járvány elleni védekezésbe bevont, orvos- egészségügyi képzésben tanulmányokat folytató hallgatók egyszerre szereznek hasznos gyakorlati tapasztalatot, és segítik az egészségügyi dolgozókat. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az orvos- és egészségtudományi egyetemek fenntartójaként minden feltételt biztosít számukra a félév sikeres teljesítéséhez.

Az orvosi, egészségügyi képzésekben résztvevő hallgatók tanulmányi kredittel elismert gyakorlati tevékenységükkel közreműködnek a pedagógusok és bölcsődei dolgozók, a kormányhivatalok munkatársainak országos szűrésében, a klinikákon, kórházakban végzett betegellátási tevékenységekben, és segítik az Országos Mentőszolgálat koronavírus-szűrési tevékenységét is. A szervező kormányhivataloktól származó adatok szerint a pedagógusszűrés első két hetében 1624 fiatalt vontak be e feladatokba. Jelenleg is több száz egyetemi hallgató végez szűrési feladatokat, a kórházakban-klinikákon a betegellátásban részt vállalók száma eléri az ezer főt. Átlagosan kéthetes elfoglaltságuk beleszámít a félév teljesítésébe, munkájukért fizetést kapnak. Az oktatásban-nevelésben és a kormányhivatalokban dolgozók tesztelését a vonatkozó rendelet alapján hallgatói munkaszerződéssel végzik, a jövedelem adó-, szociális hozzájárulás- és járulékmentes.

Az orvos-, egészségtudományi egyetemisták választott hivatása, hogy gyógyító-megelőző tevékenységet végezzenek. A járványhelyzetben a hallgatók esküjükhöz méltóan állnak helyt, segítik a védekezést. A felsőoktatás megújításának központi eleméhez igazodva a képzésüket hasznosan támogató gyakorlati tapasztalatokat is szereznek. A koronavírussal szembeni védekezésben résztvevő fiatalokat köszönet illeti meg, tanulmányi előrehaladásukat az elvégzett munkának semmiképpen sem szabad hátráltatnia sőt, támogatnia kell

- hangsúlyozta Hankó Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. Az intézmények a 2021/2022-es tanévben a saját szabályzatukban foglaltaktól eltérően rendelkezhetnek a hallgatók tanulmányi és vizsgakötelezettségeiről, az érintettek számára kedvezőbb feltételeket biztosítva. A járvány elleni védekezésben dolgozó egyetemistákat tehát semmiféle hátrány nem érheti, és nem is éri. Minden oktató arra törekszik, hogy többletfeladataik figyelembe vételével lehetővé tegye tanulmányaik sikeres folytatását.

A kormány a veszélyhelyzet kihirdetésekor kérte az orvosegyetemi hallgatók segítségét a koronavírus-járvánnyal szembeni egészségügyi védekezésben. A közös cél, hogy Magyarország működőképességének megőrzése mellett megóvjuk a magyar emberek életét és egészségét.

Címlapkép: Getty Images