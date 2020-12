Jakab Ferenc: Én lennék az első, aki lesátorozna az oltóközpont előtt

A koronavírus ellen fejlesztett oltóanyagok biztonságosak lesznek, és csak általuk lehet legyőzni a mostani járványt - hangsúlyozta Jakab Ferenc virológus professzor, aki szerint a jelenleg fejlesztett mintegy 180 oltóanyag, azon belül is az a 6, amelyik már a célvonalig jutott, feltehetőem jó lesz a ma ismert mutánciók kivédésére is.

Én lennék az első, aki lesátorozna az oltóközpont előtt, abszolút vakcinapárti vagyok - mondta a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának víruslaborjának vezetője, amikor az MTA Tudomány ünnepe rendezvénysorozata keretében tartott előadását követően megkérezték: beoltatná-e magát a koronavírus-elleni vakcinával. Jakab Ferenc hozzátette:

a vakcinafejlesztések kellőképpen körültekintően zajlanak, ezért nem félne beadatni az orosz és a kínai oltóanyagot sem, mert mindegyik jól ismert és bevált technológiákkal készül. Szerinte bízhatunk abban, hogy a jövő év elején elérhető és hatékony vakcina áll rendelkezésünkre itthon is. El kell felejteni az oltásellenességet, mindenkitől azt kérem, oltassa be magát, amint erre lehetőség adódik.

A virológus professzor a növekedés.hu kérdésére azt is elmondta, hogy a jelenleg fejlesztett mintegy 180 oltóanyag, azon belül is az a 6, amelyik már a célvonalig jutott, feltehetőem jó lesz a ma ismert mutánciók kivédésére is. Minden biológiai rendszer változik - tette hozzá -, ez a vírus is, de amíg ez a folyamatos változás nem okoz funckionális változást, nem befolyásolja a sejthez kötődést, a fertőzőképességet, a mutáció csupán egy betűcsere a vírus genetikai állományában. A SARS-CoV-2 elatíve stabil vírus, még nem látják azt a drasztikus változást, ami jelentősen befolyásolná a vakcinafejlesztési kísérleteket. A koronavírus változóképessége egyébként messze nem olyan nagy, mint például az influenzavírusé.

