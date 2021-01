Itt az összegzés: ilyen mellékhatásai voltak eddig a COVID-vakcináknak

Egy amerikai tudós összesítette, melyek voltak a koronavírus-vakcinák leggyakoribb mellékhatásai. Kiderült, hogy 2,1 millió oltás beadása után mindösszesen 353-an jelentettek mellékhatásokat, jórészben (73%-ban) a 18-49 éves korosztályból. Komolyabb mellékhatásokról csak nyolc esetben számoltak be, de csak két embernél tapasztaltak súlyos allergiás reakciót.

Összesítette az USA-ban tapasztalt vakcina-mellékhatásokat egy amerikai tudós: Katelyn Jetelina a december 28-i adatok alapján dolgozott, amelyeket az amerikai járványügyi központ (CDC) rendszeréből nyert ki.Akkor még csak 2,1 millió embert oltottak be az Egyesült Államokban (azóta az Our World in Data szerint már majdnem 6 millióra nőtt a beadott vakcinák száma.

Az Egyesült Államokban a BioNTech-Pfizer oltóanyaga mellett már a Moderna vakcináját is használják. és a statisztikák szerint az első dózis beadása után a 2,1 millió beoltott emberből csak 353-an jelentettek mellékhatásokat, jórészben (73%-ban) a 18-49 éves korosztályból. Mint az epidemiológus is írta, ezek java része a klinikai vizsgálatok során is tapasztalható volt, enyhének, vagy közepesen kellemetlennek minősítette őket a járványügyi szakember - idézte a blogposztot a Qubit. Javarészt bőrpírról, és az oltás helyének fájdalmáról számoltak be a beoltottak.

Csupán 8 esetben tapasztaltak súlyosabb mellékhatásokat, közülük csak 4-en szorultak kórházi kezelésre. És mindössze két embernél tapasztaltak súlyos allergiás reakciót, de ezekbe egyikük sem halt bele. A leggyakoribb mellékhatások Jetelinagyűjtése szerint az alábbiak voltak:

szédülés



nehéz légzés

bőrpír

hányinger

bizsergés

fejfájás

Százezerből egy

A tudós is megjegyzi, hogy a rendszer adatait fenntartásokkal kell kezelni, mert az amerikai egészségügyi szolgáltatók, a vakcinagyártók, és az orvosok mellett árki, önkéntesen küldhet be adatokat. Ezért tartalmazhat pontatlanságokat. Ugyanakkor a CDC publikált hivatalos adatokat a Pfizer-vakcina kapcsán. 21 esetben dokumentált anafilaxiás sokkot 1 millió 893 ezer 360 oltás beadását követően a december 14. és 23. közötti időszakban - olvasható a Medicalxpress című orvostudományi hírportálon.

"Ez azt jelenti, hogy átlagosan 11,1 anafilaxiás eset jut egymillió dózisra" - mondta Nancy Messonnier, a CDC vezető beosztású munkatársa, hozzátéve, hogy az influenzaoltások esetében ez az arány nagyjából 1,3, vagyis ennek a vakcinának az esetében az anafilaxiás esetek aránya csaknem tízszer magasabb.

Az oltóanyagra rosszul reagáló 21 ember átlagéletkora 40 év volt. Tizenkilenc esetben nőknél jelentkezett heves allergiás reakció. A tünetek - köztük bőrkiütés, nyelvdagadás, nehéz légzés és rekedtség - átlagosan a beoltást követően 13 perccel jelentkeztek. Az anafilaxiás sokkot kapott emberek közül senki nem halt meg.

Itthon sincs semmi különös

Az OWD adatai szerint január hetedikéig Magyarországon 31 500 embert oltottak be, egyelőre csak a Pfizer vakcinájával, hiszen bár a héten engedélyezték a Moderna oltóanyagát is Európában, azt csak a jövő héten kezdik majd szállítani. Mellékhatásokról mindeddig nem számoltak be a beoltottak, akik javarészt egészségügyi dolgozók, de elkezdődött a szociális intézmények dolgozóinak, lakóinak vakcinázása is.

Amennyiben a tervek szerint érkeznek a vakcinák, január végén már elkezdhetik oltani a 60 évnél idősebb lakosságot is. Ez már lényegesen több embert érint, mint az első két csoport, hiszen a legutóbbi statisztikák szerint a magyar lakosság nagyjából negyede, 2,5 millió ember 60 év feletti.

Címlapkép: Getty Images