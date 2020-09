Itt a Semmelweis rektorának javaslata: jöhet újra a vásárlási idősáv?

A koronavírust nyáron Horvátországból hozták be a magyar, itthon pedig leginkább közösségi terekben, nagyobb csoportosulások során, bulikon terjed - mondta el Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az InfoRádió Aréna című műsorában.

A rektor szerint a most tömegével megbetegedett fiatalok át tudják adni a vírust az időseknek, és ha ez megtörténik, relatíve nagyszámú is megfertőződhet, nőhet a halálozás. Éppen ezért a rektor több tiltást is javasolna a járvány visszaszorításának érdekében:

magas rizikójú emberek állami szűrése (tanárokat is),

időseknek fenntartott vásárlási idősáv,

éjszakai bulik betiltása ,

zárt helyeken kötelező maszkviselés.

A szakember elmondta ezen felül, hogy bármilyen járványt vissza lehet szorítani az ország teljes lezárása nélkül is, de ehhez fegyelmezett együttműködés kell. A rektor arról is beszélt, 2 hónap múlva kész lehet az első koronavírus-vakcina, de hogy mikor lesz nagyszámban elérhető az még kérdéses, de attól nem tart, hogy az EU-ban ne lenne majd mindenki számára hozzáférhető.

Címlapkép: Getty Images