Itt a rendőrség 10 pontja: ezeket tartsd be, ha temetőbe mész

A bűnözőknek a mindenszentek sem szent, és a körülmények is változhatnak: a számos veszély miatt a rendőrség pontokba szedte, mire kell figyelnie annak, aki a hétvégén a temetőbe indul. A lényeg: vigyázz az értékekre, légy türelmes, kerüld a megszokást!

Mindenszentek és halottak napja kapcsán a rendőrség pontokba szedte, hogyan viselkedjünk temetőjárás során. A hatóságok figyelmeztetnek, hogy a bűnelkövetők ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat, a tömegközlekedési eszközökön a külső zsebben tartott mobiltelefonokat, pénztárcákat és a nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokból pedig az értékeket.

Ezért állították össze a 10 tanácsból álló listát a "zavartalan, bűn- és balesetmentes megemlékezés érdekében":

1. Zárjd be

Otthonod elhagyva körültekintően zárjd be az ablakokat, ajtókat, kertes házak esetén a kerti kaput is, ezzel megakadályozva, hogy az utcáról illetéktelenek könnyű szerrel be tudjanak jutni az udvarra. Tegyél meg mindent az ingatlan biztonsága érdekében még akkor is, ha rövid időre látogatsz el otthonról (például a temetőbe)!

2. Rakjd a belső zsebbe!

A temetők környékén ebben az időszakban megnövekedett gyalogos- és gépjárműforgalomra, a tömegközlekedési eszközökön pedig zsúfoltságra lehet számítani. Fokozottan figyelj értékeidre, azokat tartsd táskád, kabátod belső zsebében! A táskájád mindig tartsd testközelben, szem előtt! Ékszereid ne viseld feltűnően!

3. Ne vigyél magaddal felesleges értékeket

Amennyiben nem feltétlenül szükséges, a temetőbe látogatás alkalmával ne vigyél nagyobb összegű készpénzt, jelentős értéket! Soha ne tartsd irataid és lakáskulcsod egy helyen, PIN kódod pedig a bankkártya mellett!

4. Válaszd a kijelölt, őrzött és kivilágított parkolót

Ha kerékpárral vagy gépjárművel érkezel, járműved gondosan zárd le, illetve be, és győződj meg arról, hogy az autó utasterében nem hagytál értéket látható helyen! Ha elengedhetetlen, hogy értéket hagyj a gépjárműben, azt még induláskor, ne a helyszínen, a parkolást követően tedd a csomagtartóba!

5. Mindig figyelj az értékekre!

A temetőben a táskád és egyéb értékeid egyetlen pillanatra se hagyja őrizetlenül.

6. Közlekedj elővigyázatosan

Minden esetben az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedj, a haladási sebesség megválasztásánál a forgalom jellegét, sűrűségét is vedd figyelembe. Amennyiben nem rendelkezel kellő helyismerettel, készíts útvonaltervet. Lehetőség szerint inkább hétköznap látogass ki a temetőbe, ezzel elkerülve a hétvégi zsúfoltságot.

7. Türelem!

Ezekben a napokban a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő, és az olykor zsúfolt utakon a megszokottnál lassabb haladás miatt a járművezetők könnyebben elveszíthetik türelmüket. A meggondolatlan és felelőtlen kockázatvállalást mindenképpen kerülni kell! Ne kövess el jogsértést, most sem éri meg!

8. Légy látható!

Viselj fényvisszaverő ruházatot vagy kiegészítőt, ha gyalogosan vagy kerékpárral közlekedsz: legyél látható valamennyi közlekedő számára. Lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási körülmények esetén indokolt a fényvisszaverő mellény használata és egyéb kiegészítők, mint például a fényvisszaverő karszalag, akár matrica is elősegítheti az észlelhetőséget. Lehetőség szerint úgy indulj gyalogosan vagy kerékpárral útnak, hogy még nappali látási körülmények között haza is érj.

9. Kerüld a megszokást!

Ezekben a napokban a rendőrség a közút kezelőivel együttműködve számos ideiglenes parkolóhelyet jelöl ki, esetenként forgalomkorlátozást rendelnek el. Ne megszokásból közlekedj, figyeld a közúti jelzéseket, és indulás előtt tájékozódj a várható változásokról!

10. Fordíts kiemelt figyelmet a gyalogosokra!

Temetők környékén előfordulhat, hogy nincs a gyalogosok számára járda, így az úttest szélén gyalogolnak. A rendőrség kéri a járművezetőket, hogy fokozott körültekintéssel közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, legyenek fokozott figyelemmel az úttest mellett haladó, a buszmegállók környékén közlekedő gyalogosokra!

Címlapkép: Getty Images