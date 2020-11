Itt a pedagógus-szűrés eredménye: egy iskolát már bezártak

A debreceni Árpád Vezér Általános Iskola mintegy ötven fős tantestületéből hétfőn tíz pedagógusnak lett pozitív a tesztje, vagyis a tanári kar húsz százaléka fertőzött volt sajtóértesülések szerint. Az iskolában keddtől rendkívüli szünetet, péntektől pedig digitális munkarendet rendeltek el. A Debreceni Tankerületi Központ nem cáfolta a hírt. Több más intézményben is súlyosabb a helyzet, mint várták.

Az elmúlt hetekben közölt adatok szerint elentősen nő azoknak az óvodáknak, iskoláknak a száma, ahol az Operatív Törzs rendkívüli szünetet vagy digitális munkarendet rendelt el. Hétfőn még 178 óvodai csoportban, 136 óvodában és 71 általános iskolában volt rendkívüli szünet, kedd reggelre már 205 óvodai csoport, 154 óvoda és 82 iskola volt érintett. A Pedagógusok Szakszervezetéhez (PSZ) is több tucat visszajelzés érkezett az eddigi szűrésekről - írja a Népszava. A PSZ alelnöke, Gosztonyi Gábor szerint vegyes a kép: vannak olyan iskolák, ahol csak negatív eredmények születtek, máshol előfordult néhány pozitív minta, és olyan intézmény is akadt, ahol sokkal több volt a - jellemzően tünetmentes - fertőzött, mint várták.

Nem csak a fertőzöttek száma jelenthet problémát.

A PSZ alelnöke szerint is gondot okozhat, hogy nincs semmilyen iránymutatás, protokoll arról, mi a teendő a pozitív tesztet produkáló pedagógusok közvetlen kontaktjaival. A korábbi gyakorlat szerint őket is karanténba kellene helyezni, ám ha ezt most meglépnék, sokkal több iskolát kellene bezárni.

Címlapkép: Getty Images