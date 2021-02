Itt a harmadik hullám? 3093-ra emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma

3093-ra emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 110 beteg. Emelkedett a kórházi ápoltak száma is 4024-re, és lélegeztetőgépre is 20-szal több beteg szorul.

3093 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 397 116 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 110 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 145 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 302 689 fő, az aktív fertőzöttek száma 80 282 fő. 4024 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 352-en vannak lélegeztetőgépen. Orbán Viktor ma reggel a Kossuth rádióban elmondta, "nagyon veszélyes pillanatban vagyunk, nagyon emelkedik a betegek száma".

Ez is érdekelhet! Orbán Viktor: mindannyian Müller Cecília kezében vagyunk Nem húzzák ki a listáról, aki első körben visszautasítja a vakcinát.

A tegnapi napon még 2853 újabb koronavírus-fertőzést igazoltak a vizsgálatok, bár már ez is magasabb volt, mint az elmúlt napok adatai. Az ellhunytak száma 104 volt, 4021 koronavírusos beteget ápoltak kórházban. Mára 332-ről 352-re nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma.

Eddig 391 821 fő kapott oltást, közülük 152 432 fő már a második oltását is megkapta. Az e heti oltási terv szerint folytatódik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is. Kedden megérkezett az első szállítmány a kínai Sinopharm-vakcinából is, így már összesen öt vakcina áll rendelkezésre Magyarországon. Elindult az újraindításról szóló online nemzeti konzultáció is.

Címlapkép: Getty Images