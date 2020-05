Itt a bizonyíték: ez történik, ha egy koronavírusos országban újranyitják az iskolákat

A legfrissebb koronavírus hírek május 12-én. Ne maradj le semmiről!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fogyasztóvédelmi területe is bekapcsolódott abba az uniós szintű hatósági ellenőrzéssorozatba, amelynek célja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése az online piacról járványveszély idején.

Volt korlátozás, spájzolás, de a vásárlók is óvatosabbak voltak, ez is kiolvasható a márciusi statisztikákból. Többségében a nagyobb fertőzést mutató megyékben fékeztek a vásárlók.

Habár már érződik a lassulás a budapesti új építésű lakások piacán (is), egyelőre még kitart az elmúlt évek lendülete, így jelentős árváltozást sem tapasztalni az idei első negyedévben - derül ki a Budapesti Lakáspiaci Riport legfrissebb adatsorát górcső alá véve. A Pénzcentrum most a legeket gyűjtötte ki a 468 futó lakóingatlan-fejlesztést (összesen 23,7 ezer lakással) számláló összesítésből, mutatjuk a legdrágább-legolcsóbb, legnagyobb-legkisebb ingatlanokat, és sok egyéb érdekességet is.