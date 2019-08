Itt a bizonyíték: ez a magyar népbetegség egyik leghatásosabb ellenszere

Vonzó sportág-e a futás? Sportolnak-e rendszeresen a kisgyerekesek? Nők vagy férfiak futnak többet? Egyáltalán miért vágunk bele a futásba? 1000 ember részvételével készítettek friss felmérést futási szokásainkról. Újra és újra bebizonyosodik e mozgásforma jótékony stresszoldó hatása.

A 18-59 éves megkérdezettek mintegy 41 százaléka sportol rendszeresen, de úgy tűnik a futásra inkább “csak" kiegészítő mozgásformaként gondolnak - hiszen mindössze 4 százalékuk fut rendszeresen. Az, hogy miért kezd valaki bele egyébként, számos motivációra vezethető vissza,

legtöbben persze a fogyás reményében húzzák fel a nyúlcipőt, de az erősítés és a stresszoldás is a leggyakoribb okok között van.

(Ez utóbbi kettő elsősorban a 30 év alattiak körében.) A Generali a Biztonságért Alapítvány kutatása alapján a férfiak dominálják inkább a terepet, a rendszeres sport az átlagnál nagyobb arányban jellemző náluk, de főleg a 30 év alatti, fővárosi, középfokú végzettségűeknél, illetve a magasabb jövedelműek körében. Épp ezért a rendszeres futás is gyakoribb nálunk, annak ellenére, hogy több esetben is előnyben részesítik a csapatsportokat. Időhiány miatt a kisgyerekesek kevésbé tudják beiktatni életükbe a rendszeres testmozgást: a 3 év alatti gyerekeket nevelők mindössze negyede sportol legalább havonta egyszer.

A kutatás során ismét bebizonyosodott, hogy a rendszeres futás jó hatással van az általános testi és mentális állapotunkra. Nemcsak erősíti az állóképességet és az immunrendszerünket, hanem természetesen segíti a fogyást is. Ami mindezek mellett viszont szembetűnő volt, az az, hogy sokan stressz levezetés céljából húznak futócipőt

- mert amit kaphatnak cserébe az elmondásuk alapján teljes mértékben megéri azt a pár kilométert: kiegyensúlyozottabbak, magabiztosabbak, összeszedettebbek, türelmesebbek és nyugodtabbak lesznek. Mindezek általában együtt tapasztalhatók, a megkérdezettek kiemelkedő többsége legalább hármat tapasztalt a felsoroltak közül. Egyébként a felmérés alapján nem is szükséges ehhez az állapothoz szinte belehalni a futásba, hiszen a résztvevők válaszai alapján heti egy edzés is elég lehet ahhoz, hogy e pozitív változások megjelenjenek az életünkben. (Amennyiben kimarad egy-egy edzés, a futókat inkább csak egy kis bűntudat gyötri és amúgy némi stresszt okoz csak, ha egy rendszeres futónál valamilyen oknál fogva kimarad az edzés.)



Kiderült az is, hogy a résztvevők között a valaha rendszeresen futók fele már részt vett valamilyen futóversenyen, átlagosan 5-10 km-es távokon. Mindannyian pozitív tapasztalatokról számoltak be:

a sikeres kitartás, saját maguk legyőzése, határaik feszegetésének izgalma és önbizalmuk erősödése. Nyugodt szívvel ajánlják mindazoknak, akik még nem vagy régen mérettették meg maguka.

A biztosító alapítványa évek óta támogatja a futóversenyek nevezési díját. A hétvégi Generali Night Run futóversenyen emellett pedig a futók megtett kilométereikkel hozzájárultak ahhoz, hogy a Suhanj! Alapítvány bővítse akadálymentes edzőtermét, ahol amatőr és profi sportolók együtt tapasztalják meg a mozgás örömét sérüléssel vagy fogyatékkal élő futótársaikkal!