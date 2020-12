Ismét emelkedik az új fertőzöttek száma, több mint 100-an elhunytak

2971 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 322 514 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 108 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 9537 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 150 102 fő, az aktív fertőzöttek száma 162 875 főre csökkent. 5856 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 402-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig összesen 80 ezer adag vakcina érkezett Magyarországra, amelyekkel már 21 kórházi oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is fontos a védelmi intézkedések betartása. A kijárási tilalom a mai szilveszter éjjel is életben lesz.

