Ismét bezárnak ezek az országok, jön a karantén: ez most már a második hullám?

Sosem látott intenzitású a koronavírus terjedése a világban, még olyan országokban is felütötte a fejét ismét a járvány, amelyek sikeresen kezelték az első hullámot. Ez már a járvány második hullámának az előszele lenne? Miközben a legtöbb ország vezetése nem hajlandó ismét bezárkózni a gazdasági károk elkerülésének érdekében, több újrafertőzödött terület önkormányzata döntött úgy, hogy bizonyos helyekről ismét korlátozzák a beutazást, illetve van, ahol a kijárási korlátozásokat is újra bevezették.

Szlovénia

A szlovén kormány pénteki döntése alapján szombattól Horvátország, Csehország és Franciaország lekerül a biztonságos országok listájáról, miután ezen országokban nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma az elmúlt két hétben - írta a helyi sajtó.

Az említett országok úgynevezett sárga listára kerülnek, ami annyit jelent, hogy nem biztonságos odautazni. Azoknak az állampolgároknak, akik ezekből az országból érkeznek Szlovéniába, meg kell indokolniuk utazásuk célját. Ez lehet üzleti vagy más gazdasági érdekeltség, vagy mert ott ingatlanuk van. Amennyiben turistaként érkeznek az országba, a szállásfoglalásról igazolást kell felmutatniuk a határon.

A nem uniós állampolgároknak Szlovéniában két hét karanténba kell vonulniuk. Zöld listára kerül ugyanakkor Belgium és Hollandia, amely eddig nem volt a kedvezményezett országok listáján. Ezekből az országokból korlátozás nélkül be lehet utazni Szlovéniába. A szomszéd országok közül Magyarország, Ausztria és Olaszország is ezen a listán szerepel.

A szlovén kormány a közegészségügyi intézet javaslatára kéthetente felülbírálja azon országok listáját, amelyek korlátozások nélkül léphetik át a szlovén határt. A zöld, sárga, és vörös listán szereplő államokat az alapján határozzák meg, hogy százezer főre vetítve hány fertőzöttet diagnosztizáltak az elmúlt két hétben.

A kabinet által közzétett legfrissebb adatok szerint az elmúlt 24 órában 16-tal 1649-re nőtt az új koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma 111 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze tízen vannak kórházban, közülük senkit nem ápolnak intenzív osztályon.

Eközben a szomszédos Horvátországban ismét emelkedett a fertőzések és halálozások száma. A válságstáb jelentése szerint csütörtökön 96-tal nőtt az új fertőzöttek száma, elérve a 3008-at, és két új halálesetet regisztráltak, így a járvány áldozatainak száma 112-re nőtt. Horvátországban utoljára a legtöbb napi esetet, szintén 96-ot, április 1-jén jegyezték, de akkor nem volt halálos áldozata a járványnak. A fertőzések száma június közepén kezdett növekedni, azt megelőzően egy hónapig nulla és három között volt az új megbetegedések száma. Az első fertőzés négy hónappal ezelőtti megjelenése óta 2168 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. A diagnosztizált betegek közül 88-an vannak kórházban, közülük négyen lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 728.

Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.

Svájc

29 országból korlátozza a beutazást Svájc július 6-ától - írja a Reuters. Többek közt az Egyesült Államokból, Svédországból, Brazíliából és Oroszországból érkezőkre is vonatkozik a korlátozás, bár a beutazás továbbra is engedélyezett marad, a turistáknak 10 napos karanténba kell vonulniuk, ha Svájcba mennek.

Csak olyan esetben érvényes a karanténszabály, ha legalább 14 napot töltött az érintett a listán szereplő országok egyikében. A svájciak azért hozták meg a döntést mert megugrott az elmúlt napokban a fertőzések száma, emiatt pedig a lakosság aggódni kezdett a második hullám miatt.

Olaszország, Ausztria, Németország és Franciaország felé továbbra is nyitva maradnak a határok. Svájcban összesen eddig 32 ezer embert diagnosztizáltak az új típusú koronavírussal, 1686 ember halt meg.

Peking, Kína

Pekingben, Kína fővárosában június közepén kezdett el ismét rohamosan terjedni a koronavírus, miután egy nagybani piachoz köthető gócpontot azonosítottak. Védekezésképpen a helyi önkormányzat újra bezárta az iskolákat és a repülőtereket, valamint tömeges tesztelést rendeltek el. A piac melletti 11 lakóövezetet teljesen lezárták a kínai hatóságok.

Horvátország

Horvátország június 24-én jelentette be, hogy ismét szigorít a beutazási szabályokon, mert megnövekedett a Covid-19-fertőzöttek száma. Ez azt jelenti, hogy újra két hetes karanténba kell vonulniuk azoknak, akik Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából, Koszovóból és Észak-Macedóniából érkeznek. Az átutazókra a megkötések nem vonatkoznak.

USA

Több amerikai állam is szigorított az elmúlt napokban az államok közti utazás szabályain, elsősorban a texasiak beutazását korlátozzák, mert az államban nagyon megnőtt a Covid-fertőzöttek száma. New York, New Jersey és Connecticut is 14 napos karanténba küldi a Texasból érkezőket, miután egy nap alatt több mint 5000 fertőzöttet regisztráltak a déli államban. Korábban egyébként Texas is karanténolta a New Yorkból érkezőket, hiszen ez utóbbi volt az amerikai járvány egyik legnagyobb gócpontja. Az Egyesült Államokban egyébként szinte fékezhetetlenül tombol a koronavírus: már 2,5 millió fertőzöttet azonosítottak és bár a korábbi gócpontokban, Kaliforniában és New Yorkban talán sikerült elsimítani a járványgörbét, újabb és újabb államokban ugrik meg jelentősen a fertőzöttek száma. Több állami önkormányzat is jelezte: fontolgatják a kijárási korlátozások, boltbezárások visszavezetését.

Németország

A német hatóságok Észak-Rajna - Vesztfália területén visszahozzák a korlátozásokat, miután egy húscsomagoló üzem több mint 1500 alkalmazottjának tesztje lett pozitív. A korlátozások értelmében a bároknak, a múzeumoknak, a moziknak és az edzőtermeknek be kell zárniuk, az éttermek pedig csak elvitelre készíthetnek ételeket. A szigorúbb közösségi távolságtartás szabályai ismét életbe lépnek, valamint bezárták az óvodákat és iskolákat, ami 50 ezer gyereket érint. Ezen kívül kötelező karantén van érvényben az érintett gyár összes alkalmazottja számára.

Portugália

A portugál főváros 19 negyedében pénteken vezették vissza a kijárási korlátozásokat, miután ismét megugrott a fertőzöttek száma az országban. Július 1-jétől két hétig megint csak azok hagyhatják majd el a lakóhelyüket, akik munkába járnak, illetve bevásárolnak vagy orvoshoz mennek. Tilos lesz öt főnél több embernek gyülekeznie.

Címlapkép: Getty Images