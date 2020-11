Intenzíven a koronavírusos magyar zenészlegenda: 10 percenként gyógyszerezik

Súlyos szövődményei vannak Delhusa Gjonnak, ezért át kellett vinni az intenzív osztályra. A zenésznél a hét elején diagnosztizálták a koronavírust.

A hét elején derült ki, hogy Delhusa Gjon is elkapta a koronavírust, kórházi ápolásra szorult. Eredményei azonban egyre rosszabbak lettek, ezért át kellett szállítani az intenzív osztályra, erről a 67 éves zenész testvére írt a Facebookon.

Sok jó hírünk nincsen, sajnos egy hét ittlét után most felvitték az intenzív osztályra, tüdőoxigén szintje 80% alá esett, ezért azonnali állandó, eredménymutató megfigyelésre kellett átvinni. Minden jel arra mutat, hogy az azonnali korrekciók, lassan, de biztosan a javulás felé viszik Gjonit. Kezd visszajönni az étvágya. 10 percenként újabb és újabb gyógyszerekkel, infúzióval stimulálják a javulást

- áll Delhusa Claudette posztjában. Hozzátette, sajnálatos módon arról is hirt kaptak, hogy egyesek mindenképpen be akarnak jutni Gjonhoz, és a kórházat is sokan hívják.

Nagyon szépen kérem, a szabályokat mindenki tartsa be!! Ez vonatkozik a kórház központi számára is, ahova rengeteg telefonhivás érkezik

- írta.

Címlapkép: Facebook