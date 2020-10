Ijesztő adatokat közölt Szlávik: nehéz megjósolni a járvány végét

A koronavírus-járvány második hullámában folyamatosan emelkedik a fertőzöttek életkora, így várhatóan sajnos még több ember fog kórházba és intenzív osztályra kerülni - mondta a Dél-pesti Centrum kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa szombaton.

Szlávik János továbbra is a védekezés alapvető elemének nevezte a szigorú, szabályos - az orrot és a szájat egyszerre eltakaró - maszkhasználatot, illetve a fertőtlenítést, amivel - mint mondta - magunkat és a környezetünket is védjük. Felhívta a figyelmet arra, hogy most már minden olyan szabadtéri rendezvényen, így a sporteseményeken is kötelező a maszkhasználat, ahol nem lehet tartani a másfél méteres védőtávolságot.

Az influenza-oltásról azt mondta: amennyiben a rizikócsoportba tartozó embereket - a gyermekeket, a kisgyermekeket, a várandós nőket és az idős, beteg embereket - beoltják influenza ellen, panaszok jelentkezése esetén az orvosok nagy valószínűséggel tudják elkülöníteni az influenzás és koronavírusos betegeket.

A felső légúti tünetekben szenvedőknek azt javasolta, hogy háziorvosuktól kérjenek otthoni koronavírus-tesztet.

Szlávik János szólt az általában immunerősítő hatású szerek - a C- és D-vitamin, a cink és a szelén - szedésének fontosságról is, hozzátéve, hogy napi 2000-3000 egység D-vitamin bevitele nagyon sokat segíthet a koronavírus elleni védekezésben.

Kitért arra is, hogy mivel a felnőttekhez képest a gyermekek nagyobb arányban hordozzák tünetmentesen a vírust, ezért a szünetben "távol kell tartani" őket az idős és beteg rokonoktól.

A főorvos szerint nehéz megjósolni a járvány végét, ezért az egyetlen dolog, amit addig tehetünk, az a védekezés, majd jelezte: "senki nem tudja megmondani", hogy mikor indul csökkenésnek az esetszám.

Rámutatott: egész Európában megfigyelhető, hogy az emberek belefáradtak az állandó korlátozásokba és a szigorú maszkhasználatba. "Ez ellen harcolni kell és elmagyarázni, hogy tartsanak ki még egy darabig, hiszen a védőoltás már karnyújtásnyi közelségbe került" - hangoztatta.

Tájékoztatása szerint a jelenlegi helyzetben a magyar egészségügyi rendszer kész a koronavírusos betegek fogadására, ellátására és gyógyítására. Szlávik János beszámolt arról, hogy a Magyarországon elérhető vírusellenes szerekkel - köztük a favipiravirral és remdesivirrel - kapcsolatos vizsgálatok két-három hónap múlva zárulnak le, akkor fognak tudni pontos adatokat közölni azok hatékonyságáról.

Összegzésként azt mondta: Magyarország európai viszonylatban a járvány tekintetében a középmezőnyben van, a továbbiakban várható az esetek számának emelkedése még, de "ha mindannyian komolyan védekezünk és betartjuk a szabályokat, nem lesz olyan súlyos a helyzet, mint több más európai országban".

