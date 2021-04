Így változtass az életmódodon, hogy megúszd a Covidot: a tudósok szerint is hatásos

Egy frissen publikált tanulmány eredményei azt mutatják, minden alvással töltött extra óra 12%-al csökkenti a koronavírus fertőzés kockázatát. Miből jutottak erre a megállapításra tudósok és milyen jótékony hatásai lehetnek még annak, ha kialszod magad? A Pénzcentrum cikkéből minden kiderül.

Ahogy egyre világosabban látunk a pandémiával kapcsolatban, a szakértők kitartóan keresik a Covid és a kialvatlanság közti összefüggéseket. Az már korábban kiderült ugyanis, hogy van kapcsolat a kettő között. Egy korábbi tanulmány például arra jutott, a Covid-fertőzöttek 40%-a küzdött alvásproblémákkal és maga a fertőzés is növelte azok kialakulásának valószínűségét.

Egy frissen publikált kutatás most arra is rávilágít, hogy amellett, hogy az elegendő alvás csökkentheti a Covid és más komoly betegségek kialakulásának kockázatát, hatással lehet azok tüneteinek súlyosságára is. A 6 országot felölelő, 2 800, a járvány frontvonalában küzdő egészségügyi dolgozó részvételével készült tanulmány, egy 2020 júliusától szeptemberéig tartó időszakot megfigyelve elemezte az alanyok alvási szokásait. Eredményeik alapján az egészségügyisek

minden óra alvással 12%-al kisebb eséllyel kapták el a koronavírust.

Ezen kívül azt is megfigyelték, hogy az önbevallásuk szerint kiégésben szenvedő alanyok nagyobb arányban kapták el a vírust, sőt hosszabb ideig is szenvedtek tőle, valamint tüneteik is gyakrabban voltak súlyosak.

Az alvás segít a Covid ellen?

A pozitív tesztet produkálók egynegyede, míg a negatívra teszteltek résztvevők mindössze egyötöde panaszkodott éjszakai alvászavarról. Még szembetűnőbb, hogy a vizsgált hét alatt legalább 3 alkalommal alvási nehézségekkel küzdő résztvevők 88%-al nagyobb arányban voltak fertőzöttek.

A kiégésben szenvedő egészségügyisek ráadásul háromszor akkora eséllyel számoltak be komoly tünetekkel a Covid betegségükkel kapcsolatban és lassabban is jöttek ki a betegségből. A tudósok az ilyen statisztikák elemzése nyomán jutottak arra, hogy minden extra óra alvás 12%-al csökkentette a fertőzöttség valószínűségét.

Az alvás és az immunrendszer



Korábban egy kisebb volumenű, kínai kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy azok a Covid fertőzöttek, akik a pozitív tesztet megelőző héten nem aludtak jól, komolyabb tünetek produkáltak a betegség lefolyása alatt, mint jól alvó társaik. A tudósok egyébként már vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy a melatonin, az alvási ciklust irányító hormon állhat az alvás jótékony hatásának hátterében, ami akár bizonyos fokú védettséget is nyújthat a vírus ellen.

Fontos azonban, hogy a régebbi és a mostani kutatások eredményei sem megdönthetetlen bizonyítékok. A szakértők ezért óva intenek, hogy a gyerekcipőben lévő kutatásokból saját interpretációkat gyártsunk. Arra alapozni pedig butaság lenne, hogy a jó alvással önmagában elkerülhetjük az esetleges fertőzést, az ellenben bizonyított tény, hogy

az alvás erősíti immunfunkcióink működését.

A jó alvás tehát a fertőzések elleni védekezés egy könnyen menedzselhető és fontos része, a pandémiás helyzetben pedig minden ilyen lehetőség kihasználására törekedni kell.

A pandémia kihatott az alvásunkra

Korábban több kutatás is rámutatott, hogy a magyarok kifejezetten rossz alvók. A magyar neurológusok is ezen a véleményen vannak, amit egy a közelmúltban, de még a járványhelyzet előtt publikált felmérés is alátámaszt. Eszerint a megkérdezettek 70 százaléka ritkán vagy soha nem érzi úgy, hogy eleget aludt volna.

A pandémia miatti stresszben pedig a legtöbben egyre kevésbé alszunk jól.

A szakértők emiatt már el is keresztelték az új típusú problémát koronaszomniának, más szóval Covid-szomniának. A statisztikák szerint a receptre felírt altatókhoz is egyre többen nyúlnak. Nem csoda ez egy olyan helyzetben, mikor az emberek állandó stressznek vannak kitéve, ráadásul el vannak szakítva a külvilágtól. Az alvászavart egyébként az orvosok poszt-covid tünetként is egyre gyakrabban tapasztalják.

Óvintézkedés koronavírus ellen



Természetesen a koronavírus fertőzés elkerülésének legjobb módja továbbra a központi ajánlások betartása, tehát a maszkhordás, a rendszeres (lehetőleg fertőtlenítős) kézmosás, a közösségi távolságtartás és az oltakozás.

Ettől függetlenül, amennyire lehet, érdemes alvási igényeinkre is odafigyelni. Még ha a Covid és a kialvatlanság viszonyát vizsgáló kutatások eredményei egyelőre nem is bizonyították a direkt összefüggést, az bizonyos, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás fizikai és mentális egészségünk fontos alapköve.

Az olyan hétköznapi szokásaink, mint hogy sokáig tévézünk, vagy korán kelünk, hogy legyen időnk pepecselni a fürdőben, mind-mind gyengíthetik immunrendszerünk esélyét a regenerálódásra, ha az alvással idő rovására mennek.

Próbáljuk tehát úgy alakítani napirendünket, hogy a fontos dolgokra való időt szakítás mellett az alvási ciklusunk se szenvedjen kárt. A kialvatlanság leküzdésével pedig nem csak az immunrendszerünk védekezőképességén, hanem közérzetünkön is javíthatunk, egész nap frissebbek lehetünk és jobban tudunk koncentrálni azokra a dolgokra is, amikkel korábban úgy megcsúsztunk, hogy amiatt tovább kellett fent lennünk, vagy korábban kelnünk.

Címlapkép: Getty Images