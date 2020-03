Így tarolta le a koronavírus Európát: súlyos a helyzet, a jegybankoknak lépnie kell

Miközben egyre több országban jelent meg a koronavírus, Magyarországon egyelőre csak egyedi esetek vannak. A járvány gazdasági hatásait viszont már mi is érezhetjük. Ezek a legfontosabb hírek a koronavírusról március 8-án.

Látogatási tilalom jöhet a hazai kórházakban, idősotthonokban

Látogatási tilalom bevezetését javasolja az operatív törzs a kórházaknak, idősotthonoknak - mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi budapesti ülése utáni sajtótájékoztatón a törzs vezetője. Lakatos Tibor hangsúlyozta: Magyarországon még csak egyedi koronavírus-fertőzéses esetek vannak, a cél a csoportos megbetegedések megelőzése. Magyarországon továbbra is hét fertőzöttet tartanak nyilván: négy iráni, egy brit és két magyar állampolgárt. Állapotuk Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint kielégítő, egyedül egy idős magyar, más alapbetegségekkel küzdő férfi egészségi állapota nem jó.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára arról beszélt, hogy országos, fokozott fogyasztóvédelmi ellenőrzést rendeltek el annak érdekében, hogy kiszűrjék azokat a kereskedőket, akik a koronavírus-veszélyen aggódó embereken nyerészkedni akarnak. Hangsúlyozta: az áruellátás folyamatos, nincs ok pánikra.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára ismertette: jelenleg a világ 4 országában 7 magyar van karanténban, közülük egy Japánban karanténban lévő magyar fertőzött. Hangsúlyozta: járványról van szó, így a külföldön tartózkodó, illetve külföldre utazó magyar állampolgároknak számolniuk kell azzal a reális lehetőséggel, hogy az adott ország intézkedései érinthetik őket, akár karanténba is kerülhetnek. Ezért felhívta a figyelmet arra, hogy a konzuli szolgálatnál regisztráljanak, akik külföldre utaznak.

WHO: A járvány már százegy országban jelent meg

Vasárnapra virradóra már 101 országban jelent meg az új típusú koronavírus - közölte újságírókkal az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője. Fadela Chaib hozzátette, hogy összesen 105 427 fertőzöttet jelentettek világszerte, akik közül 3583 meghalt. A legtöbb megbetegedést és elhalálozást Kínából, Dél-Koreából, Iránból és Olaszországból jelentették. A hét végén négy újabb országban, Bangladesben, Bulgáriában, Moldovában és Paraguayban jelent meg a fertőzés.

Vasárnap Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója Twitter-üzenetben méltatta Olaszországnak a járvány megfékezése érdekében tett "bátor lépéseit", amelyeket igazi áldozathozatalnak nevezett. Leszögezte egyúttal: a WHO szolidáris Olaszországgal, és támogatja. Giuseppe Conte olasz miniszterelnök szombat éjjel írta alá azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, és 15 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be.

Bulgáriában is megjelent az új koronavírus

Bolgár egészségügyi illetékesek vasárnap négy fertőzöttről adtak hírt. Két férfinek az ország északi részén lévő Pleven városában lett pozitív a tesztje, két nőnek pedig a közép-bulgáriai Gabrovóban - közölte Todor Kantardzsiev, az ország járványügyi központjának vezetője. Vasárnap a bolgár kormány rendkívüli ülést tart, amelynek témája a koronavírus elleni védekezés lesz. A hétmilliós Bulgária repülőterein és szárazföldi határain már korábban elrendelték a testhőmérséklet mérését. Csütörtökön a bolgár kormány országos méretűvé nyilvánította az influenzajárványt, az egészségügyi miniszter pedig bejelentette, hogy március 11-ig minden iskola zárva tart.

Németországban több mint 800 fertőzött

A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) vasárnap reggeli összesítése szerint 847 embernél mutatták ki a kórokozót. Egy nappal korábban 795, egy héttel korábban 101 fertőzöttet tartottak számon. A 16 tartomány közül 15-ben van legalább egy fertőzött, a kivétel Szász-Anhalt. A legtöbb esetet - 392 fertőzést - Észak-Rajna-Vesztfáliában regisztrálták. Száznál több koronavírusos beteget további két tartományban, Baden-Württembergben (182) és Bajorországban (148) találtak, az összes többi érintett tartományban 30 alatt van az igazolt fertőzések száma. A fertőzöttek többnyire otthoni karanténban vannak és tünetmentesek.

Halálos áldozat nincs.

A járvány gazdasági hatásai viszont várhatóan igen súlyosak lesznek, főleg azért, mert a német vállalatok nagy része szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszerben működik, és a járvány terjedése veszélyezteti a szállítási és beszállítói hálózataikat. Az új koronavírus okozta járvány megmutatta, "mennyire sérülékenyek ezek az ellátási láncolatok" - nyilatkozott Ola Kallenius, a Daimler autógyártó társaság igazgatótanácsának elnöke a Der Spiegel című hírmagazinnak, hozzátéve: egyelőre nem tudják felmérni a járvány hatásait, de azt világosan látják, hogy a termelés és az értékesítés is visszaesik. A vállalatvezető a Der Spiegel szombati számában közölt összeállításban kiemelte: a nemzetközi termelési láncolatok ugyan sérülékenyek, de a globális munkamegosztás nélkül kevésbé lenne sikeres a világ, ezért meg kell őrizni ezeket a láncolatokat és erősíteni kell ellenálló képességüket.

A német szövetségi kormányt alkotó pártok, a Kereszténydemokrata Unió (CDU), a bajor testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párt vezetői vasárnap este a válság kezeléséről tanácskoznak a berlini kancellári hivatalban. Sajtóértesülések szerint a koalíciós egyeztetésen egyebek mellett a likviditási nehézségek áthidalására szolgáló hitelprogramokról tárgyalnak majd, és arról, hogy a 2008-2009-es gazdasági válság után ismét szélesítsék a kieső bér egy részének közpénzből fedezett pótlására épülő rövidített munkaidő bevezetésének lehetőségét. Az új típusú koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte meghaladta a 100 ezret, a halálos áldozatok száma 3500 felett van. A járvány 101 országot ért el, leginkább Európában, Dél-Koreában és Iránban terjed.

Vesztegzár alá helyezték Lombardia tartományt

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök aláírta szombat éjjel azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, 15 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be. Az újabb karanténzónák Lombardia mellett Modena északi területeit, valamint Pármát, Piecenzát, Reggio Emiliát, Riminit, Pesarót, Urbinót, Alessandriát, Astit, Novarát, Verbano-Cusio-Ossolát, Vercellit, Padovát, Trevisót és Velencét érintik.

A rendelet felszólítja a lakosokat, hogy légzési nehézségek és magas láz esetén maradjanak otthon, illetve minimalizálják a felesleges személyes kontaktust, beleértve az orvosokkal való érintkezést is. Szigorúan tilos továbbá elhagyni az otthonát annak, akinél beigazolódott a fertőzés gyanúja. A vállalatokat ugyancsak arra kérték, hogy a fertőzés megelőzése érdekében küldjék dolgozóikat szabadságra.

A fenti, úgynevezett "vörös zónákra" vonatkozó intézkedések egyebek között betiltják esküvők, temetések rendezését, elrendelik a sportesemények zárt ajtók mögötti megrendezését, lezárják a sípályákat, meghosszabbítják a március 15-ig érvényes oktatási szünetet, hétvégére bezárják a bevásárlóközpontokat. Zárva maradnak a fürdők, a mozik, a színházak és a kaszinók is. Az éttermek csak korlátozott időre nyithatnak ki azzal a feltétellel, hogy a személyzet legalább 1 méteres távolságot tart a vendégektől.

Vesztegzár alatt február 23-tól a lombardiai Lodi térségében tíz önkormányzat volt, majdnem ötvenezer lakossal, Veneto tartományban pedig a 3500 lakosú Vo'Euganeo városa. A legmagasabb fokozatú óvintézkedések területi bővítését az indokolja, hogy csaknem megduplázódott a Covid-19 vírus újonnan diagnosztizált fertőzöttjeinek száma. Szombat esti közlés szerint egy nap alatt 1145-tel nőtt, ez majdnem kétszerese a pénteki 620-nak. Az olaszországi fertőzöttek összesített száma elérte az 5883-at. Ebből 589-en már meggyógyultak. A még betegek közül 2651 személy szorul kórházi kezelésre, további 567 intenzív osztályon van, és ezeknek több mint a fele, 359 az északnyugati Lombardia tartományban. Az országban a járvány eddig 233 ember halálát okozta.

Csehországban már 26-ra emelkedett a betegek száma

Csehországban már 26-ra emelkedett az új koronavírussal fertőzött személyek száma. A betegség eddig minden esetben enyhe lefolyású - közölte vasárnap reggel az egészségügyi tárca. A vírus egy hete jelent meg, és eddig összesen 787 személynél készítettek laboratóriumi teszteket, ennek negyede a hét végén készült - írta Adam Vojtech egészségügyi miniszter a Twitteren. Az új koronavírus esetekből 22 Észak-Olaszországgal, négy az amerikai Bostonnal kapcsolatos. A betegeket Prágában és Ústí nad Labemben kezelik. A tárca szerint már több mint ezer ember van házi karanténban, telefonon vannak kapcsolatban az orvosokkal, akik szükség esetén felkeresik őket.

Olaszországból visszatérő minden személynek szombattól kötelezően két hétig házi karanténban kell maradnia. Kivételt képeznek a kamionsofőrök, a pilóták és az egészségügyi személyzet.

A hatóságok szombattól leállították a vízumkiadást az Iránból Csehországba készülő személyek számára. Továbbra is szünetel a légi közlekedés Prága és Észak-Olaszország, Dél-Korea valamint Kína között. Hétfőn mintegy tíz cseh-osztrák és cseh-német határátkelőhelyen megkezdik a Csehországba érkező összes személy szúrópróbaszerű vizsgálatát, hogy nincs-e lázuk. Karel Havlícek cseh ipari és kereskedelmi miniszter a tárca honlapján közölte, hogy az állam a CMZRB bankban fél, esetleg egymilliárd koronás pénzalapot hoz létre a járvány sújtotta vállalkozók megsegítésére. A vállalkozók kamatnélküli kölcsönt kaphatnak a törlesztés egy éves elhalasztásával. Mérlegelik a közvetlen támogatásokat is.

Jegybanki és költségvetési intézkedések a gazdasági károk kivédésére

Világszerte jegybanki monetáris intézkedésekkel és költségvetési források felszabadításával igyekeznek mérsékelni és ellentételezni a koronavírus-járvány gazdasági aktivitást fékező következményeit. Az Európai Unió pénzügyminisztereinek a tanácsa jelezte, hogy az EU-ban minden rendelkezésre álló eszközt igénybe fognak venni a gazdasági aktivitás lendületvesztésének a megakadályozására. Az Európai Központi Bank (EKB) is kifejezte már szándékát, hogy "célzott és arányos" intézkedésekkel kíván fellépni a járvány negatív gazdasági következményeinek a kivédésére.

Az EKB jelzésének tükrében számos gazdasági elemző nem tartja kizártnak a héten csütörtökön sorra kerülő kamatdöntő ülésen a negatív irányadó eurókamat további mélyítését a bankok hitelezési aktivitásának a fokozása érdekében. Egyes szakértők rámutatnak ugyanakkor, hogy a már egyébként is meglehetősen laza euróövezeti monetáris politika további fokozásától már nem lehet igazán erős ösztönző hatásra számítani. A piac 90 százalékos valószínűséggel árazta be az EKB 10 bázispontos kamatcsökkentését.

Az Európai Unióban a koronavírus-fertőzéssel leginkább érintett és egyébként is meglehetősen eladósodott Olaszország 7,5 milliárd eurót szabadított fel a költségvetéséből a gazdasági aktivitást élénkítő intézkedések finanszírozására. Az összeg egy részét a közvetlenül érintett vállalkozások és családok támogatására szánják fordítani. Az Európai Bizottság támogatásáról biztosította Olaszországot gazdaságélénkítő igyekezetében: Valdis Dombrovskis bizottsági alelnök és Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztos a hét végén levélben tájékoztatta Roberto Gualtieri olasz pénzügyminisztert arról, hogy a vírusellenes és gazdaságélénkítő intézkedésekre fordított összeget nem fogják figyelembe venni az Olaszország elleni túlzottdeficit eljárásban, ha arra sor kerül.

Az Egyesült Államok és Kanada jegybankjai már kamatcsökkentéssel reagáltak a koronavírus-járvány gazdasági aktivitást fékező hatására. Az Egyesült Államokban a jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbank rendszer, a Fed a héten kedden, rendkívüli ülésen 50 bázisponttal 1,00-1,25 százalékra csökkentette az irányadó dollárkamat-sávot. A Fed 2008 vége óta első alkalommal hajtott végre kamatcsökkentést. Csütörtökön az amerikai Kongresszus 8,3 milliárd dolláros keretet fogadott el a vírusfertőzés terjedése elleni intézkedések finanszírozására. A kanadai jegybank szerdán követte a Fed példáját, szintén 50 bázisponttal 1,25 százalékra vitte le az irányadó kamatot.

Az ázsiai-csendes-óceáni térséget a Standard & Poor's hitelminősítő intézet becslése szerint 200 milliárd dolláros veszteség érheti a koronavírus-fertőzés miatt. Kína a már elszenvedett gazdasági károk tükrében csökkentette az alapkamatot és egyéb ösztönző intézkedéseket helyezett kilátásba; így adócsökkentéséket, valamint a leginkább érintett térségeknek nyújtott központi támogatást. Hongkongban szokatlan megoldáshoz folyamodtak: minden állandóra bejelentett lakos 10 ezer hongkongi dollár (380 ezer forint) készpénz támogatást kap. A kormányzat 120 milliárd hongkongi dollárt különített el a járvány káros gazdasági hatásainak kompenzálására. A japán jegybank a hét elején rendkívüli közleményben deklarálta elkötelezettségét a pénzügyi rendszer stabilitásának a megőrzése mellett.

Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) elnöke "globális összefogást igénylő globális problémának" minősítette a járványt és közölte, hogy 50 milliárd dollárt különítenek el az érintett tagállamok megsegítésére. A Világbank 12 milliárd dollárral kész "gyorsan és hatékonyan" a vírusfertőzésben érintett szegényebb országok segítségére sietni.

Meghaladta a százat a fertőzöttek száma Ausztriában

Erősen emelkedett az új koronavírus-fertőzöttek száma Ausztriában, vasárnap reggelig 104 embernél diagnosztizálták a vírust - közölte az osztrák egészségügyi tárca. Szombat estig 81 Covid-19 vírusfertőzöttet tartottak nyilván. A tárca szerint eddig 4509 emberen végezték el a koronavírus-tesztet. A legtöbb, 36 fertőzött Alsó-Ausztriában és 32 Bécsben van, Tirolban és Stájerországban nyolc-nyolc, Salzburgban és Felső-Ausztriában hét, Burgenlandban és Vorarlbergben egy-egy esetet tartanak nyilván.

Két beteg már felépült a fertőzésből.

Belgiumban újabb 31 eset, Hollandiában meghalt két fertőzött

Belgiumban újabb 31 megbetegedést azonosítottak, így kereken 200-ra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma az országban - olvasható a belga közegészségügyi hivatal vasárnapi közleményében. 16 esetet Flandriában, 7-et a vallón régióban, és 8 megbetegedést Brüsszelben diagnosztizáltak. A napokban több mint 1200 tesztet végeztek el a fertőzés gyanújával kezelt pácienseken. A hivatal szerint a járvány "még mindig csak korlátozott mértékben" terjed Belgiumban. A pozitív esetek többsége külföldi útról visszatért személy.

Hollandiában két újabb koronavírussal fertőzött személy halt meg, amivel háromra emelkedett a Covid-19 vírus halálos áldozatainak a száma.

Mindkét halálos áldozat nyolcvan éven felüli férfi, akiket kórházban kezeltek, és korábban más betegségeik is voltak. A koronavírus-fertőzöttek száma vasárnapra 265-ra emelkedett az egy nappal korábbi 188-ról. Közülük 131-en a közelmúltban Olaszországban jártak, a koronavírus-járvány európai gócpontjában. A holland külügyminisztérium vasárnap felszólított mindenkit, hogy ne utazzon Észak-Olaszországba, amelyet vesztegzár alá helyezett az olasz kormány a koronavírus terjedésének feltartóztatására. Azt is tanácsolta az ott tartózkodó hollandoknak, hogy hagyják el az észak-olasz térséget.

