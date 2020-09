Így próbálják megkerülni a hatósági covid-teszt árát a magánklinikák

Szeptember 21-től hatósági ár van ércényben a koronavírusfertőzést orr- és garatválladék alapján kimutató PCR-tesztekre. Erre azok az egészségügyi szolgáltatók, ahol eddig végeztek vizsgálatokat, különbözőképpen reagáltak. Sok helyen felfüggesztették a szűrések elvégzését, arra hivatkozva, hogy a laborköltséget sem fedezi a 19 500 forintos hatósági ár, máshol megpróbálják felárakkal kijátszani a szabályozást. A Pénzcentrum összegyűjtötte, melyik magánklinika hogyan reagált a kötelező árcsökkentésre.

Ezen a héten hétfőtől, vagyis szeptember 21-től van érvényben a rendelet, amely alapján az egészségügyi szolgáltatók, magánlaborok nem kérhetnek magasabb árat a koronavírusfertőzést kimutató PCR-szűrésért, mint 19 500 forint. Az már a rendelet életbelépését követően lehetett látni, hogy ez az árcsökkentés a lakosság számára is kedvezőtlen válaszreakciót válthat ki a magánszolgáltatókból. Ugyanis hiába van rengeteg olyan mintavételi hely, ahol vállalják az alacsonyabb költséggel is a vizsgálatot:

egyes helyek más jogcímeken szedik be a hatósági ár okozta kiesés, máshol pedig felfüggesztették a tesztelést.

Ez pedig azt eredményezi, hogy a lakosság számára szűkülnek a lehetőségek: hol végeztethetik el a PCR-tesztet. A Nemzeti Népegészségügyi Központ több mint 100 mintavételi helyszínt sorolt fel honlapján korábban. Ezek közt számos magánszolgáltató is van, a legtöbbnek a díjszabásáról is könnyen tájékozódhatunk az interneten, így azt is meg tudtunk nézni, mennyiért végzik jelenleg a teszteket. Nagyjából a laborok fele a rendelet életbe lépése után is folytatja a tesztelést a megszabott 19 500 forintos hatósági áron.

Árcsökkentés helyett felfüggesztés



Lapunk számos olyan magánszolgáltatóra bukkant, ahol fel is függesztették a tesztelést, melynek leggyakrabban az az indoka, hogy mindössze a laborköltséget, vagy azt sem fedezi a hatósági ár. A székesfehérvári Menta Magánorvosi Központ például azt arja honlapján: "Tisztelt Pácienseink! A PCR tesztre való mintavétel bizonytalan ideig szünetel. Azt laboratórium döntésétől függően fogjuk újraindítani." A balatonfüredi Tagore Medical Center szintén a laborítórium díjszabása miatt függesztette fel a szűrést:

Mint már bizonyára Önök is értesültek róla, a Magyar Kormány 2020.09.21-től hatósági árszabást vezetett be a SARS-CoV2 vírus PCR tesztelésére vonatkozóan. A Tagore Medical Center a tesztelés tekintetében mintavételi helyként működik, azaz a levételt követően a minta elszállításra és kiértékelésre akkreditált budapesti laborpartnerünkhöz kerül. Tekintettel arra, hogy a biztonságos mintavétel, szállítás és megbízható laboratóriumi kiértékelés díja magasabb mint a megállapított hatósági ár, így PCR tesztelésünket bizonytalan időre fel kell függesztenünk.

A szegedi Frida Med Klinika, a nyíregyházi FM Magánklinika Egészségügyi Szolgáltató, a FirstMed FMC, az Emineo, a Doctor Hair Clinic szintén ezt közölték a honlapjukon. Más magánszolgáltatók esetében pedig valószínűleg egyszerűen törölték az elérhető vizsgálatok közül a koronavírus PCR-tesztet, mivel lapunk nem talált információt róla.

Hozzá kell tenni, hogy a magánszolgáltatóknál általában csak a mintavétel történik, a vizsgálatot már egy megbízott labor végzi el. A szolgáltatók, amelyeknél volt információ a PCR-tesztek végzéséről, áráról, többnyire a Synlab, az Avidin, a Corden International, a Neumann Diagnostics, a Medicover Diagnosztikai Központ vagy a MikroMikoMed valamely laborjába küldik a mintákat.

Az azonos laborokkal szerződött helyek közt viszont van, ahol továbbra is végzik a vizsgálatokat, máshol felfüggesztették azokat. Természetesen azt nem tudhatjuk, milyen áron szerződött az egyes labor egyik vagy másik magánszolgáltatóval. Valószínű azonban, hogy míg némely magánklinikák "le tudják nyelni" a kiesést, máshol valóban olyan kicsi az árrés, hogy inkább a felfüggesztés, szerződés újratárgyalás mellett döntöttek.

Új ár, új felárak

Az egyik legnagyobb hazai magánszolgáltató, az Affidea a kialakult helyzetben azt az utat választotta, hogy nem végez a klinikán tesztet, csakis kiszállásos módon. Azonban ilyenkor felszámítja a kiszállás díját, így a teszt ára ezzel a felárral 49 990 forintra nő. A honlapjukon azt írják:

Értesítjük Önöket, hogy 2020. szeptember 21-én életbe lépett a Kormány (...) rendelete, ami alapján a SARS-CoV-2 RT-PCR módszerrel történő kimutatására vonatkozó vizsgálat és mintavétel díja maximalizálásra került. Sajnálatos módon a maximalizált ár mellett az Affidea Magyarország Kft. a lakossági PCR-szűrést átmenetileg nem tudja folytatni, így kizárólag a házhoz menő szolgáltatás elérhető nálunk.

A Dimenzió-Med Egészségközpont más utat választott: a honlap tájékoztatása szerint a "COVID-19 PCR vizsgálatot magánszemély csak TOP menedzser és bővített TOP menedzser szűrés esetén veheti igénybe, akkor ára 17 000 forint és 2 500 forint a mintavétel". Ezzel a hatóségi árat ugyan betartják, viszont az említett szűrések 160-170 ezer forintba kerülnek. Így gyakorlatilag nem szűnt meg a lehetőség, de a kereslet vélhetően jóval kisebb lesz a szolgáltatásra.

A CMC Déli Klinikán szintén csak csomagban, az ellenanyag vizygálattal együtt, 45 000 forintért választható a PCR-teszt. A pécsi Da Vinci Magánklinikán csak a műtétre előjegyzett betegeknek kerül 19 500 forintba a koronavírusteszt, aki nem műtétre vár, annak 35 000 forintot kell fizetnie. A Kardirex klinikán szintén 19 500 forint a teszt ára, a kiszállási díj viszont 20 000 forint.

Fenntartjuk a lehetőségét, hogy más klinikák, ahol a honlap információi szerint magasabb árakat találtunk, esetleg még nem frissítették a tájékoztatást. Ilyen például a szegedi Aranyklinika, ahol jelenleg is 32 000 forint van feltüntetve az árjegyzékben. A nyíregyházi Bujtosi Klinikán a PCR-teszt 30 000 forint. A Királyerdei Klinikán 35 000 forint a PCR-teszt, és 2000 forint a hétvégi felár.

A Medicover klinikán például elvégzik 19 500 forintért a tesztet, de a hétvégi leletkiküldésért 10 000 forint felárat számítanak fel. Ez akkor érvényes csak, ha pénteken történik a vizsgálat, és a páciens nem akar hétfőig várni az eredményre. A Rózsakert Medical Centerben a honlap szerint még mindig 30 000 forint a teszt, és a teszt előtti konzultáció 15 000, ha nem húzódik el valamilyen krónikus betegség miatt, vagy más okból, mert akkor 18 000 forint.

A táblázatból látszik, hogy sok szolgáltató levitte az árat a hatóságilag meghatározott 19 500 forintra. Azonban az biztos, hogy egyes mintavételi helyeken a szolgáltatás felfüggesztése miatt a lakosságnak kevesebb lehetősége lesz, hogy elvégeztesse a tesztet. Ezen túlmenően az eredmények is csúszhatnak a megnövekedett igény és kapacitáshiány miatt. A Synlab honlapján úgy tájékoztatnak:

Mivel csepeli központi laboratóriumunkba hetek óta a korábbi mintamennyiség többszöröse érkezik be feldolgozásra, a megnövekedett vizsgálati igény okozta kapacitáshiány miatt a COVID PCR vizsgálatok végzését ezentúl csak hosszabb, 5 munkanapos határidővel tudjuk vállalni. Ezt a vizsgálatok megrendelésénél kérjük vegyék figyelembe!

A Synlab pedig sok magánklinikával működik együtt a PCR-tesztek elvégzésében, ahogy az a fenti táblázatból is kitűnik. A tesztek elvégzésére azonban szükség van, ez nem csak a szakértők, hanem a lakosság véleménye is, ahogy az kiderült a Pénzcentrum széleskörű online felméréséből. Jelenleg 657 437 elvégzett tesztet tartanak nyilván a hivatalos tájékoztatás szerint, és eddig 21 200 főnél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést.

Címlapkép: Getty Images