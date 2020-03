Így készülnek a koronavírusra a vállalkozások: ez lehet a csodafegyver a járvány ellen?

Az új koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben nagyon fontos a vállalkozások számára a talpon maradáshoz, hogy új megoldásokat, szolgáltatásokat alakítsanak ki. A rugalmas hozzáállást preferálják nem csak a pszichológusok, hanem a gazdasági szakemberek is, ami jelen esetben a kulcsot biztosíthatja egy-egy vállalkozás túléléséhez. Számos cég most követendő példákkal és jó gyakorlatokkal próbál mutat mutatni a társai számára is. A HelloVidék most összeszedte néhány baranyai vállalkozás megújulásának, rugalmasságának történetét.

Minden eddiginél nehezebb a talpon maradás most a vállalkozások számára: a járványügyi helyzet, a fokozódó esetszámok, az elrendelt szigorítások, a fokozott egészségügyi- és higiéniai elvárások, a folyton változó jogi környezet miatt bizony szinte naponta frissíteniük eszköztárukat. Ahogy jól látszik, a legnagyobb érvágást az éttermek, cukrászdák, kávézók, a kulturális és szórakoztató szolgáltatásokat biztosító vállalkozások és a turisztikai iparágak képviselői szenvedték.

Több kereskedelmi üzlet és vendéglátóipari vállalkozás döntött úgy, hogy a munkatársai és vendégei biztonsága érdekében inkább már most bezárja a kapuit abban bízva, hogy "már csak néhány hét" és lecseng a járványügyi helyzet, ami után újra kinyithatnak. Ők azok, akik már most vállalták a veszteséges működés kockázatát és igen bizonytalan helyzetbe kerültek. Mások óriási odafigyelés mellett üzemelnek tovább, betartva a fokozott egészségügyi és higiéniai szabályokat, miközben B és C verziókon, megoldási alternatívákon jár az agyuk. Sokan pedig már egy úgymond "mellékszálon" gondolkodnak, és megpróbálnak a saját vállalkozásuk kapacitásával a társadalom segítségére lenni ebben a kritikus helyzetben - írja a lap.

A teljesség igénye nélkül nézett néhány jó példát Baranyából a közösségi média segítségével:

Blazek es Anni így mondott köszönetet: "Ebben a nehéz helyzetben mindennél fontosabb az összetartás, a törődés, a felelősségteljes viselkedés, a felelősségvállalás társadalmi szinten. Cégünk kiemelten fontosnak tartja, hogy ezekben az időszakokban is a közös jót szolgálja, hisszük, hogy közös erővel felülemelkedhetünk ezen a helyzeten. Ezt hangsúlyozva szeretnénk felajánlani 5000 db mosható, 100% pamut anyagból készült védőmaszkot a Pécsi egészségügyben dolgozóknak, akik nap mint nap, fáradtságot nem ismerve küzdenek minden ellátásra szoruló társunk egészségéért. Köszönjük minden egészségügyi dolgozónak az áldozatvállalását Magánszemélyeknek is elérhetővé tesszük a maszkokat, korlátozott darabszámban: Max. 10 db/fő/hét, a maszkok ára 200 Ft/db."

A Királyegyházi Általános Iskola posztja a cementgyárnak címezve: "Hálásan köszönjük a gyors segítséget a Királyegyházi LAFARGE Cementgyárnak: Hoffmann Tamás Ügyvezető igazgatónak a jószándékú döntést és Grim Gergőnek az azonnali cselekvést, melyek eredményeként kaptunk a tanítványaink számára 16 db asztali számítógépet és monitort. Volt tanítványaink: Maczkó Patrik és Kristóf, most nézik át a gépeket, hogy amint lehet, mindet eljuttathassuk a rászorulóknak, hogy akadálymentes legyen a tanulás. Folyamatban vannak az igényfelmérések, és természetesen az iskola saját mobil digitális eszközeit is oda fogjuk adni az otthontanulás elősegítésére. Köszönöm Patonai Balázs rendszergazdánknak a mai emberfeletti eszközfrissítést! Egy - az iskolában maradt taneszközeiért érkező - kisdiák már haza is vihette a hardvert."

A Blumart Virágüzlet felajánlása: A kialakult helyzetre való tekintettel sokan tudjátok már, hogy úgy döntöttünk hétfőn, a kis virágüzletünket ideiglenesen ameddig szükséges, szomorúan de zárva tartjuk... Mi mégis kedveskedni szeretnénk nektek! Kis üzletünk elé...kipakoltuk a virágainkat amit szívből adunk nektek! Vigyetek egy kis tavaszt vidámságot általuk haza! A kirakott virágok bátran ingyen elvihetők!"

Címlapkép: Getty Images