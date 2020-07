Így erősítik a magyarok az immunrendszerüket a járvány után

Változik-e az egészségmegőrzésről való gondolkodásunk? Egyáltalán mennyire gondoljuk úgy, hogy mi magunk is tehetünk azért, hogy elkerüljük a betegségeket? - Elsősorban ezekre a kérdésekre kereste a választ egy friss utatás. A több mint 1100 válasz összesítéséből kiderült, hogy alapvetően tisztában vagyunk azzal, az immunrendszerünk támogatása milyen fontos szereppel bír a betegségek megelőzésében, és minden 5. válaszoló számára ez a jelentőség a járványhelyzet után csak még inkább felértékelődött.

Folyamatosan kell figyelnünk a higiéniára és immunrendszerünk támogatására - ez a járványhelyzet egyik legfőbb tanulsága a Béres Gyógyszergyár megbízásából készült online felmérés szerint. A kérdőívre válaszolók kevésbé tartanak attól, hogy megfertőződhetnének a koronavírussal, immunrendszerüket pedig leginkább vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel erősítik.

Lássuk, miről árulkodnak a számok!



A megkérdezettek nem tartanak különösebben attól, hogy valamikor is megfertőződhetnek az új típusú koronavírussal - egy 1-től 10-ig terjedő skálán átlagosan 3,6-es értékben jelölték meg a megfertőződés valószínűségét. A válaszolók több mint egynegyede (26,51%) egyenesen az 1-es értéket jelölte meg, azaz egyáltalán nem tart attól, hogy megfertőződhetne. Talán azért is gondolják úgy a legtöbben, hogy őket nem veszélyezteti a koronavírus, mert igyekeztek betartani a legtöbb ajánlott óvintézkedést.

A válaszolók háromnegyede (75,62%) a legfontosabbnak a maszk viselését jelölte meg, közel ilyen arányban (74,03%) választották a gyakori kézmosást, míg 65,05% úgy vélte, hogy az immunrendszerének támogatásával is veszi fel a harcot a vírusok ellen. A kézfertőtlenítő használata (64,24%), a lakásban lévő felületek fertőtlenítése (38,56%), vagy a vásárláshoz gumikesztyű viselése (28%) csak ezután következett a sorban.

Az 55 év felettiek jóval nagyobb arányban (84,22%) jelölték meg a maszkviselést, mint az átlag.

A kérdőív arra is kíváncsi volt, hogy mennyire van fontos szerepe az immunrendszer támogatásának, ha a betegségek megelőzéséről van szó. A válaszolók elég egységesen kulcsfontosságúnak érzik az immunrendszer támogatását, mivel egy 1-től 10-ig terjedő skálán 8,7-es értékben jelölték meg fontosságát.

A leggyakoribb válaszként a vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok fogyasztását (67,99%) jelölték meg a megkérdezettek. A második helyre került a napi 7-8 óra alvás (58,99%), míg a harmadik helyen az egészséges étkezést (51,23%) említették legtöbben, mint immunrendszert támogató rendszeres szokást.

Érdekesség, hogy minden 10. válaszoló relaxál vagy meditál az egészségmegőrzés érdekében, ez az arány a 26-55 év közöttieknél még nagyobb, 14,83%-os. Ugyanígy a rendszeres sport is inkább a fiatalabbak szokásai közé épült be: a 26-55 év közöttiek 31,46%-a, a 26 év alattiak 47,56%-a sportol rendszeresen az egészsége érdekében. Bár a válaszolók háromnegyede úgy gondolja, hogy járványhelyzet előtt is kellően fontos volt számára az immunrendszerének erősítése, 20%-uk sokkal komolyabban veszi ezt a kérdést, mint korábban.

Nem sajnáljuk a pénzt, ha az egészségünkről van szó

Aki használ valamilyen készítményt az immunerősítéshez, az elsősorban az összetevők alapján (54,42%) dönti el, mit vásároljon. Második legfontosabb szempont, hogy már van jó tapasztalat a készítményről, bevált - 48,72% választ ez alapján. Míg a válaszolók több mint egyharmadának (34,89%) a megbízható gyártó fontos.

A fogyasztók nem tűnnek árérzékenynek, ha az egészségükről van szó: csak 29% dönt az ár alapján készítmények vásárlásakor, a megkérdezettek 16,22%-a pedig havi 5000 Ft-nál is többet költ immunerősítő készítményekre.

Fontos dolgokat tanított meg nekünk a járványhelyzet

Legfőbb tanulsága az elmúlt időszaknak, hogy a higiéniára folyamatosan figyelnünk kell - így vélekedik a válaszolók 68,93%-a. De legalább ilyen lényegesnek tartják azt is, hogy az immunrendszerünk támogatásáról nem szabad megfeledkeznünk (64,79%). A válaszolók fele (52,64%) azt is tanulságként említette, hogy bármikor jöhet egy vírus, ami felforgatja életünket.

Lezajlott a koronavírus-járvány első szakasza, a korlátozó intézkedések lazultak. Hátradőlni nem szabad, a járványnak sajnos nincs vége, a fertőzés szigetszerűen még felütheti a fejét. Vírusjárvány idején különösen fontos mindent megtenni azért, hogy a szervezetünk védelmét ellátó immunrendszer felvértezve tudja felvenni a harcot a kórokozókkal. Az immunrendszer "karbantartásához", támogatásához folyamatosan és tudatosan, nyáron is biztosítani kell a megfelelő nyomelem- és ásványianyag-bevitelt, mert bizonyos nyomelemeknek és ásványi anyagoknak nélkülözhetetlen szerepe van ebben

- hangsúlyozza dr. Kónya Csaba, a Béres Gyógyszergyár orvosigazgatója.

(OTS)

Címlapkép: Getty Images