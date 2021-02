Így dolgozik a hálapénz-kommandó: egy orvost évi háromszor is ellenőrizhetnek

Részletesen elárulta Váradi Piroska rendőrezredes, a korrupciómegelőzési főosztály vezetője, hogy milyen módszerekkel ellenőrzik majd, hogy elfogadnak-e hálapénzt az orvosok. A vizsgálatnál titkos információgyűjtés ugyan folytatható, de bírói engedélyhez kötött titkosszolgálati eszközök nem használhatók.

A Nemzeti Védelmi Szolgálaton belül felállították azt a főosztályt, amely március elseje után ellenőrizheti az egészségügyi alkalmazottakat, azon belül is azt, hogy fogadnak-e el hálapénzt a betegeiktől. A főosztályhoz tartozóknak március 1-jétől arra is lehetőségük lesz, hogy megbízhatósági vizsgálatokat végezzenek, melyekkel a hálapénzt elfogadó orvosokat tudják ellenőrizni. Váradi Piroska rendőrezredes, a korrupciómegelőzési főosztály vezetője a Magyar Nemzetnek adott interjút, amiben részletezte az osztály feladatát is.

Miután az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény is életbe lépett, és módosult a rendőrségről szóló törvény is: a rendvédelmi szervek védelmi szolgálatának a hatásköre most már az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkezőkre is kiterjed. A megbízhatósági vizsgálatok miatt a szervezeten belül 50 fővel létrejött az Egészségügyi Szolgáltatók Védelmi Főosztálya, akik végezhetik a megbízhatósági vizsgálatokat.

Az interjúból most a munkatársakról és a megbízhatósági vizsgálatokról kiderült, hogy a munkatársak alkalmazásának feltétele nem az esetleges egészségügyi végzettség, hanem a megfelelő rendvédelmi (hivatásosoknál főiskolai) képesítés, illetve a többéves bűnügyi és bűnfelderítési tapasztalat volt

A tesztet megalapozott indokok alapján és előzetes ügyészi engedély birtokában végzik, és a szolgálat munkatársai olyan mesterséges, de a valóságban is előforduló élethelyzetet teremtenek, amelyben a vizsgált személyt megvesztegetni próbáló beteg, vagy annak hozzátartozója, ismerőse szerepét játsszák el. Kiderült az is, hogy minden esetben a vesztegetés elfogadóját tesztelik, a betegeket nem.

A tesztelt egészségügyi dolgozót sem lelki, sem fizikai ráhatással nem lehet arra kényszeríteni, hogy a felajánlott összeget, vagy más jogtalan előnyt elfogadja, illetve kötelességét megszegje. A megbízhatósági vizsgálat eredménye alapján fegyelmi vagy szabálysértési eljárás nem indítható, ilyen szankció nem szabható ki.

A vizsgálatnál titkos információgyűjtés ugyan folytatható, de bírói engedélyhez kötött titkosszolgálati eszközök nem használhatók: kép és hangfelvétel készíthető, de csak a vizsgálathoz használható, ha nem volt bűncselekmény, 15 napon belül meg kell semmisíteni a felvételeket - fejtette ki Váradi Piroska, majd hozzátette, egy személlyel szemben évente három alkalommal rendelhető el integritásteszt.

Ha nem találtak bűncselekményt, utólag értesítik az orvost, hogy átesett egy ilyen teszten, ha volt bűncselekmény, akkor az NVSZ feljelentést tesz.

