Így adakoznak idén a magyarok: nem csak rászorulókon segítenek

A karácsonyi időszakban hajlamosabbá válnak az emberek, hogy adományokkal, ajándékokkal, vagy akár tettekkel segítsenek a rászorolókon. Az adakozás, segítségnyújtás nem csak azoknak jó, akik kapják, szakemberek szerint a jótettek erősítik az immunrendszert. Akikben pedig megvan az adakozógén, azok még inkább hajlanak a jótékonyságra.

A legújabb hírek szerint pedig rekordbevétel várható az Ökumenikus Segélyszervezet és a közmédia Jónak lenni jó! kampányában, amelynek bevételével idén a koraszülöttmentést támogatják - írja a Magyar Nemzet. Fedor Mariann klinikai szakpszichológus nyilatkozott arról, vajon divat lett-e adakozni, egyáltalán, mi inspirál minket ebben.

A karácsonyt megelőző időben jellemzően jobban odafigyelünk a rászorulókra, nyitottabbá és érzékenyebbekké válunk az elesettek szenvedései iránt, különösen, hogy az év vége közeledtével magunk is számot vetünk tetteinkkel, elért eredményeink­kel

- mondta el a szakember, és hozzátette: a különböző gyűjtések, felhívások is egymást érik decemberben, így mindenki találhat olyan célt, amire szívesen áldoz, olyan módot, ahogyan a saját anyagi és egyéb lehetőségei között képes másoknak segíteni. Fedor Mariann szerint ugyanakkor a beteg gyerekeknek indított gyűjtés nagyon más. Ott sokkal inkább egyfajta érzelmi bevonódás áll a háttérben, az a jelenség, amikor - főként gyermekesként - azt érezzük, ez velünk is megtörténhetne.

Általában is jellemző, hogy könnyebben állunk olyan emberek mellé, akikről úgy érezzük, akár mi is lehetnénk az ő helyükben. A rendszerváltást követően, a kilencvenes évek elején ezért is voltunk érzékenyebbek a hajléktalanság mint jelenség iránt és segítettük sokkal többen a hajléktalanokat. Aztán egy idő után az emberek úgy ítélték meg, hogy ez már egy olyan méretű társadalmi probléma, amit nem az egyén szintjén, nem jótékonysággal kell megoldani. Amúgy általánosan igaz, egészíti ki, hogy az emberek többsége sokkal szívesebben áldoz pontosan meghatározott célra, például egy gyermek drága gyógyszerére, mint általában a beteg gyerekeknek, mert ott már nehezebb nyomon követni, mire is költik el az adományt.

Címlapkép: Getty Images