Idén sorbanállás lesz az influenzaoltásért: ha ingyen van, minden kelendőbb

A háziorvosok szerint fontos, hogy minél többen oltassák be magukat az influenzavírus ellen. Idén is 1,3 millió vakcina áll rendelkezésre, de ez most mindenki számára elérhető lesz. A háziorvosok emiatt magasabb átoltottságra számítanak. A koronavírusjárvány miatt különösen fontos idén az influenza elleni védettség.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!



Tapasztalataink szerint nagyon nagy az érdeklődés az influenza elleni védőoltás iránt - mondta a Világgazdaságnak Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének (Haosz) alapító tagja. A szervezet idén sokkal magasabb átoltottságra számít, mint a korábbi években.

A háziorvos szerint a koronavírus-járvány idején nagyon fontos, hogy minél többen legyenek védettek az influenzavírussal szemben, ugyanis nem tudható, milyen tüneteket okoz, ha a két vírus találkozik. Az átoltottság abban is segíthet, hogy ezáltal csökken az egyéb légúti fertőzések előfordulása, így jobban nyomonkövethető a koronavírus-fertőzöttség.

Az influenza elleni védőoltás, amelyet önkéntesen lehet kérni, ingyenes lesz az egész országban

- jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök az M1-en szombaton. A korábbi években az influenza elleni vakcinát többek között a hatvan év felettiek, a krónikus betegségben szenvedők, a várandósok és az egészségügyi dolgozók kaphatták meg ingyenesen.

Idén ugyanúgy, mint a korábbi években, 1,3 millió oltóanyag áll rendelkezésre - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). Az oltóanyagot az idei évben is a Fluart Kft. biztosítja, az oltások várhatóan október közepétől kezdődhetnek a háziorvosi rendelőkben.

Évek óta azt tapasztaljuk, hogy a készletek mindig felül vannak tervezve

- mondta Békássy Szabolcs, és hozzátette, saját háziorvosi praxisában is jellemzően csak az oltóanyag 20-30 százaléka fogy el. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a tavalyi influenzaszezon adatait publikálva azt közölte, hogy január végéig az ingyenes vakcinák 53,3 százalékát - csaknem 640 ezer adag oltóanyagot - használták fel a háziorvosok.

Címlapkép: Getty Images