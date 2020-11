Horribilis árak a magyar temetőkben: ennyiért válthatjuk meg szeretteink sírhelyét

Vidéken inkább tartja még magát a koporsós temetés hagyománya, szemben a hamvasztással, míg a fővárosban éppen ennek fordítottja a trend. A sírhelyek ára ugyanakkor nagyon eltérő országszerte - írja a HelloVidék.

Idén is eljött elhunyt szeretteink megemlékezésének ünnepe: mindenszentek, halottak napja alkalmából rengetegen indulnak el a temetőbe, hogy virágot vigyenek, gyertyát gyújthassanak azokért, akik ma már nincsenek velünk. Idén a koronavírus-járvány miatt a sírkertekben is be kell tartanunk olyan szabályokat, amikről egy éve valószínűleg még senki nem gondolta volna, hogy a mindennapjaink részei lesznek: az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a temetőben is tartanunk kell a megfelelő távolságot, és szabadtéren is maszkot kell viselni, ha például csoportosan emlékezünk meg halottainkról.

Horváth József, az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület elnöke a HelloVidék megkeresésére azt közölte: Budapesten mintegy 80 százalék a hamvasztás utáni elhelyezés, míg Nyugat-Magyarországon ez 40-45 százalékra tehető, addig Kelet-Magyarországon csak 30-35 százalék. Ebből az látszik, hogy vidéken inkább tartja még magát a koporsós temetés hagyománya, szemben a hamvasztással, míg a fővárosban éppen ennek fordítottja a trend.

