Hivatalos: Magyarország egész területéről azonosítottak új koronavírus-fertőzötteket

"Az egész ország területéről azonosítottunk jószerivel pozitív eseteket" - mondta el Müller Cecília, az Operatív törsz máricus 18-i sajtótájékoztatóján.

Az egész ország területéről azonosítottunk jószerivel pozitív eseteket

- mondta el újságírói kérdésre Müller Cecília, az Operatív törzs máricus 18-i sajtótájékoztatóján. A szakember a területi adatok pontosabb megismerésével kapcsolatban azonban azt mondta - szintén újságírói kérdésre -, hogy a megbetegedések helyének ismerete jelenleg nem bír relevanciával, ezért azokat nem közlik.

Az országos tiszti főorvos ezen felül kiemelte azt is, hogy sok idős ember még a napokban is az utcán lófrál vagy tömegközlekedik - így őket újfent nyomatékosan kérte, ha tehetik maradjanak otthon. A szakember ugyancsak üzentet intézett a fiatalabbak felé is, akik a szórakozóhelyek zárvatartása lévén házibulikat rendeznek - "Ne tegyék" - mondta, hiszen a csoportos összejövetelek, főleg kis, zárt terekben járványügyi helyzetben nem biztonságosak.

A tájékoztatón Lakatos Tibor elmondta azt is, hogy az eddig bevezetett intézkedések megfelelőek, egyelőre nem terveznek kijárási tilalmat, sem város, városrész lezárásokat. De lehet, hogy ennek is eljön majd az ideje. Ám ha ez be is következik azt komoly modellezések és számítások fogják megelőzni.

(Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi)